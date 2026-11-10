Tình hình Lebanon: Dấu hiệu Israel chuẩn bị duy trì hiện diện quân sự tại miền Nam, Beirut lo ngại khoảng trống an ninh sau khi LHQ rút lui

Tình hình miền Nam Lebanon vẫn căng thẳng do các cuộc tấn công của Israel tiếp diễn, trong bối cảnh UNIFIL sắp kết thúc nhiệm vụ, làm dấy lên lo ngại về khoảng trống an ninh. (Nguồn: Anadolu)

Ngày 9/11, Phó phát ngôn viên LHQ Farhan Haq cho biết, Lực lượng Lâm thời LHQ tại Lebanon (UNIFIL) đã ghi nhận hoạt động quân sự của Israel trong khu vực phụ trách từ ngày 5-8/11, bao gồm hoạt động của máy bay không người lái (UAV), công tác công binh và xây dựng đường sá.

Theo ông Haq, lực lượng gìn giữ hòa bình ghi nhận ba cuộc không kích của Israel hôm 5/11 và ba cuộc khác hôm 8/11. Trong bốn ngày, UNIFIL cũng ghi nhận 360 quỹ đạo đạn pháo. Hoạt động pháo kích đã ảnh hưởng đến một số cộng đồng dân cư ở miền Nam Lebanon.

UNIFIL đồng thời quan sát thấy những dấu hiệu chuẩn bị cho sự hiện diện lâu dài của quân đội Israel tại cả khu vực phía Đông và phía Tây trong phạm vi hoạt động của lực lượng này. Tuy nhiên, ông Haq không nêu rõ mục đích của các công trình xây dựng hoặc thời gian binh sĩ Israel có thể tiếp tục đồn trú.

Các cổng kiểm soát và rào chắn vật lý tiếp tục cản trở hoạt động di chuyển của lực lượng gìn giữ hòa bình, đặc biệt tại khu vực phía Đông. Hôm 6/11, binh sĩ và xe tăng Israel cũng hạn chế việc đi lại theo cả hai chiều gần Al-Bayyada.

Hoạt động vận chuyển hàng cứu trợ nhân đạo vẫn được duy trì theo cơ chế phối hợp giữa UNIFIL và Văn phòng Điều phối các vấn đề nhân đạo của LHQ (OCHA). Hai cơ quan đã phối hợp thực hiện 5 chuyến vận chuyển hôm 5/11 và một chuyến hôm 6/11.

Liên quan tuyên bố của Israel về các kho vũ khí gần một vị trí của UNIFIL, ông Haq nhấn mạnh, việc tàng trữ vũ khí trái phép ở phía Nam sông Litani vi phạm Nghị quyết 1701 của Hội đồng Bảo an LHQ. Lực lượng gìn giữ hòa bình đã phát hiện hàng trăm điểm cất giấu vũ khí trái phép, song không được giao nhiệm vụ khám xét tài sản tư nhân hoặc cưỡng chế giải giáp các nhóm vũ trang.

Theo quyết định của Hội đồng Bảo an, UNIFIL dự kiến chấm dứt hoạt động vào ngày 31/12. Kế hoạch rút lực lượng này đang làm dấy lên những quan ngại về một khoảng trống an ninh có thể làm suy yếu biên giới ở miền Nam Lebanon sau khi lực lượng gìn giữ hòa bình rời đi.

Trong bối cảnh đó, Lebanon đang tăng cường các nỗ lực ngoại giao trước khi nhiệm vụ của UNIFIL kết thúc. Các nguồn tin ngoại giao nói với tờ báo Arab Asharq Al-Awsat rằng, việc rút quân hoàn toàn sẽ mất vài tháng, lực lượng gìn hòa bình sẽ rời vị trí dần dần thay vì rút đồng thời cả ba khu vực hoạt động - phía Tây, trung tâm và phía Đông. Mục tiêu là tránh để lại toàn bộ khu vực không có sự hiện diện quốc tế.