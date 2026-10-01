Tình hình Lê Giang Patrik sau khi khâu hai mũi

Lê Giang Patrik tập luyện và sử dụng tay trái bình thường, dường như không còn bị ảnh hưởng bởi chấn thương vừa qua. Ảnh: Minh Chiến.

Lúc 17h, tuyển Việt Nam có buổi tập đầu tiên tại Jakarta, trên một sân phụ trong khu phức hợp thể thao Gelora Bung Karno. Đây là buổi tập đầu tiên của đội tuyển sau khi di chuyển tới Jakarta, cũng là buổi tập cuối trước khi bước vào trận gặp Bangladesh tại lượt trận cuối bảng B Division 1 FIFA ASEAN Cup 2026 vào ngày mai (2/10).

Tâm điểm chú ý của buổi tập là thủ thành Lê Giang Patrik. Thủ môn số một của tuyển Việt Nam dính chấn thương ở khuỷu tay trái trong trận thua Thái Lan. Anh phải đi kiểm tra, khâu hai mũi và nghỉ buổi tập hôm qua. Chiều nay, Lê Giang mới trở lại sân tập.

Chia sẻ về Lê Giang, ông Kim nói: “Patrik Lê Giang gặp một chút chấn thương ở vùng khuỷu tay sau va chạm và đang được kiểm tra thể trạng. Sau buổi tập hôm nay và xem xét tình hình ngày mai, tôi sẽ thảo luận cùng ban huấn luyện để quyết định xem cậu ấy có thể ra sân hay sẽ sử dụng cầu thủ khác”.

Tuyển Việt Nam cần lấy lại tinh thần, sẵn sàng cho hai trận còn lại của FIFA ASEAN Cup 2026. Ảnh: Minh Chiến.

Theo ghi nhận của Tri Thức - Znews, Lê Giang không phải băng bó. Anh mang đồ tập bình thường, dường như hoàn toàn khỏe mạnh. Lê Giang cũng tập chung với hai thủ môn còn lại chứ không phải tập riêng như các cầu thủ chấn thương khác. Thủ môn tuyển Việt Nam trông vui vẻ và dường như đã sẵn sàng ra sân trở lại.

Trước đó, tuyển Việt Nam chia tay tiền đạo trẻ Phạm Gia Hưng sau trận thua Thái Lan. Đội cũng đã mất chân sút chủ lực Nguyễn Xuân Son từ đầu giải và hiện chỉ còn 21 cầu thủ đủ khả năng thi đấu. Bất kỳ tổn thất nhân sự nào vào thời điểm cũng sẽ tạo thêm khó khăn cho HLV Kim.

Tuyển Việt Nam sẽ đá trận cuối vòng bảng với Pakistan vào lúc 16h chiều mai trên sân Gelora Bung Karno. Thầy trò ông Kim đang có 3 điểm sau hai trận, đã chắc chắn không còn cơ hội dự chung kết. Mục tiêu của đội tuyển là đánh bại Pakistan để đảm bảo suất dự trận tranh hạng ba, diễn ra vào ngày 5/10.

Highlights Thái Lan 2-0 Việt Nam Tối 29/9, đội tuyển Việt Nam nhận thất bại trước Thái Lan với tỷ số 0-2 tại lượt 2 bảng B FIFA ASEAN Cup 2026.

Thanh Hà