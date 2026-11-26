Mới đây, diễn viên Lan Phương thu hút sự chú ý khi đăng tải loạt ảnh ghi lại khoảnh khắc đi ăn uống đời thường. Nữ diễn viên diện trang phục hai dây màu đen đơn giản, để tóc xõa tự nhiên và trang điểm nhẹ nhàng.

Kèm theo hình ảnh, Lan Phương viết: “Mọi người ăn tối ngon miệng nha”. Dù chỉ là một lời chúc giản dị, bài đăng vẫn nhận được sự quan tâm nhờ hình ảnh thoải mái, gần gũi của nữ diễn viên. Không xuất hiện với tạo hình cầu kỳ hay trang phục lộng lẫy, Lan Phương vẫn ghi điểm nhờ thần thái tươi tắn và vẻ ngoài trẻ trung.

Hình ảnh mới nhất của Lan Phương.

Động thái này được chú ý trong thời điểm Lan Phương đang có dự án điện ảnh mới nhận được sự quan tâm của khán giả. Đó là Huyết Thống, bộ phim kinh dị có sự tham gia của Quách Ngọc Ngoan và Quang Tuấn. Đáng chú ý, Lan Phương và Quách Ngọc Ngoan lần đầu kết hợp trong hình tượng một cặp vợ chồng trên màn ảnh rộng.

Trong Huyết Thống, Lan Phương đảm nhận vai Thương, vợ của bác sĩ Tâm do Quách Ngọc Ngoan thủ vai. Cả hai có một cô con gái tên Ân, cùng xây dựng tổ ấm tưởng chừng bình yên. Tuy nhiên, cuộc sống gia đình nhanh chóng bị đảo lộn khi đứa trẻ xuất hiện những biểu hiện bất thường, kéo theo hàng loạt sự việc kỳ bí.

Nhân vật Tâm của Quách Ngọc Ngoan là một bác sĩ phẫu thuật tim nhi khoa thành đạt, có niềm tin mạnh mẽ vào khoa học và y học. Trong khi đó, Thương do Lan Phương thể hiện là người phụ nữ phải đối diện với nỗi lo của một người mẹ khi con gái gặp biến cố. Câu chuyện đặt hai nhân vật vào tình thế khó khăn, nơi tình cảm gia đình trở thành động lực để họ tìm cách bảo vệ đứa trẻ.

Gia đình Quách Ngọc Ngoan và Lan Phương trong Huyết Thống.

Điểm đáng chú ý là hình tượng vợ chồng của Lan Phương và Quách Ngọc Ngoan không đơn thuần chỉ mang đến những khoảnh khắc gia đình ấm áp. Đằng sau vẻ ngoài tưởng như hoàn hảo là những bí mật liên quan đến quá khứ, nghiệp báo và các hiện tượng tâm linh. Sự đối lập giữa niềm tin khoa học của bác sĩ Tâm và những điều vượt ngoài khả năng lý giải cũng tạo nên xung đột quan trọng của bộ phim.

Với Lan Phương, vai Thương tiếp tục là một thử thách diễn xuất đáng chú ý sau những dự án kinh dị trước đó. Nữ diễn viên từng ghi dấu qua các bộ phim truyền hình như Cả Một Đời Ân Oán, Thương Ngày Nắng Về và Gia Đình Mình Vui Bất Thình Lình. Trên màn ảnh rộng, cô cũng tham gia Kẻ Ăn Hồn và Phí Phông: Quỷ Máu Rừng Thiêng.

Trong khi đó, Quách Ngọc Ngoan là gương mặt quen thuộc của điện ảnh Việt, từng tham gia Người Bất Tử, Lôi Báo và nhiều dự án đáng chú ý khác. Vai bác sĩ Tâm trong Huyết Thống mang đến cho nam diễn viên cơ hội thể hiện một nhân vật có nhiều giằng xé nội tâm, đặc biệt khi gia đình đối diện biến cố.

Sự kết hợp giữa Lan Phương và Quách Ngọc Ngoan vì thế nhận được sự tò mò từ khán giả. Bộ phim dự kiến khởi chiếu cuối tháng 12, hứa hẹn đưa câu chuyện gia đình của Thương và Tâm lên màn ảnh rộng với nhiều diễn biến bất ngờ.

Trở lại với hình ảnh đời thường mới nhất, Lan Phương vẫn duy trì sự tương tác gần gũi với khán giả. Trong thời gian chờ Huyết Thống ra rạp, những cập nhật của nữ diễn viên tiếp tục nhận được sự quan tâm từ người hâm mộ.