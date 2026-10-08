Tình hình kinh tế - xã hội của tỉnh Khánh Hòa đạt nhiều kết quả tích cực

Sáng 8-10, UBND tỉnh Khánh Hòa tổ chức họp thường kỳ tháng 10 năm 2026. Chủ trì cuộc họp có các đồng chí: Nguyễn Việt Hùng - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Nguyễn Long Biên - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh; Lê Huyền - Phó Chủ tịch UBND tỉnh. Cuộc họp được tổ chức trực tiếp kết hợp trực tuyến đến các địa phương trên địa bàn tỉnh.

Đồng chí Nguyễn Việt Hùng phát biểu tại cuộc họp.

9 tháng năm 2026, trong bối cảnh còn nhiều khó khăn và thách thức, nhưng tình hình kinh tế - xã hội của tỉnh vẫn đạt những kết quả tích cực. Các chỉ tiêu kinh tế tăng trưởng khá như: Tổng sản phẩm trên địa bàn tỉnh (GRDP) ước tăng 11,2%; tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng ước tăng 19,3%; kim ngạch xuất khẩu ước tăng 10,5%; doanh thu du lịch ước tăng 21%; tổng vốn đầu tư toàn xã hội ước tăng 33,2%. Thu ngân sách Nhà nước tăng trưởng cao, đạt 98,1% dự toán và tăng 28,6% so với cùng kỳ. Bên cạnh đó, các lĩnh vực văn hóa, xã hội tiếp tục được chú trọng. Tỉnh đã hoàn thành sắp xếp mạng lưới trường lớp và bảo đảm các điều kiện cho năm học mới 2026 - 2027; công tác khám chữa bệnh và chăm sóc sức khỏe Nhân dân được quan tâm; các chính sách an sinh xã hội, đền ơn đáp nghĩa được thực hiện kịp thời, đồng bộ, hiệu quả.

Bên cạnh kết quả đạt được, vẫn còn nhiều khó khăn và thách thức để đạt mục tiêu tăng trưởng cả năm. Nhất là chỉ số sản xuất công nghiệp chỉ tăng 7,8% so với mục tiêu tăng 11,5% cả năm; khối lượng còn lại cần phải giải ngân vốn đầu tư công trong quý IV khoảng trên 4.600 tỷ đồng...

Đồng chí Nguyễn Việt Hùng phát biểu tại kết luận cuộc họp.

Đồng chí Nguyễn Long Biên điều hành nội dung thảo luận tại cuộc họp.

Đồng chí Lê Huyền điều hành nội dung thảo luận tại cuộc họp.

Tại cuộc họp, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Việt Hùng đề nghị lãnh đạo các xã, phường tập trung phát biểu 4 nội dung cốt lõi, gồm: Tăng trưởng kinh tế của địa phương 9 tháng và cả năm theo chỉ tiêu phân bổ của tỉnh; giải ngân vốn đầu tư công và các vướng mắc, đặc biệt là giải phóng mặt bằng; các vấn đề về an sinh xã hội, phòng, chống thiên tai; những nội dung địa phương còn chưa rõ, khó triển khai cần UBND tỉnh và các sở, ngành giải quyết.

Trên tinh thần đó, một số địa phương đã giải trình nguyên nhân giải ngân vốn đầu tư công chậm, công tác giải phóng mặt bằng chưa đạt yêu cầu, hồ sơ đất đai trễ hạn nhiều… Bên cạnh đó, lãnh đạo các địa phương cũng cam kết với Chủ tịch UBND tỉnh về việc thực hiện những giải pháp nhằm hoàn thành mục tiêu giải ngân vốn đầu tư công; tiến độ giải phóng mặt bằng... để đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội được tỉnh giao.

Ông Châu Ngô Anh Nhân - Giám đốc Sở Tài chính báo cáo tại cuộc họp.

Ông Trần Minh Chiến - Trưởng Ban quản lý Khu kinh tế và Khu công nghiệp tỉnh báo cáo tại cuộc họp.

Lãnh đạo Ban Quản lý Dự án Đầu tư xây dựng các công trình nông nghiệp và giao thông tỉnh báo cáo tiến độ giải ngân vốn đầu tư công một số dự án.

Lãnh đạo các sở, ban, ngành tham dự cuộc họp.

Kết luận cuộc họp, đồng chí Nguyễn Việt Hùng đánh giá cao sự nỗ lực và phối hợp của các sở, ngành, địa phương cho nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh trong 9 tháng năm 2026. Đồng thời cho rằng, mục tiêu tăng trưởng 10,2% năm 2026 của tỉnh không thay đổi và phải phấn đấu tăng trưởng cao hơn. Trong quý IV/2026, phải giữ mạch tăng trưởng hai con số nhằm tạo dư địa tốt cho tăng trưởng năm 2027. Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị các sở, ngành, địa phương khẩn trương xây dựng và tổ chức thực hiện kịch bản tăng trưởng quý IV/2026, đặc biệt là với ngành công nghiệp. Sở Tài chính phối hợp các sở, ngành, địa phương, chủ đầu tư lập kế hoạch chi tiết giải ngân vốn đầu tư công từng dự án; từng tháng cho đến cuối năm; đồng thời hoàn thành xử lý vướng mắc của các dự án và đẩy nhanh xử lý tài sản công dôi dư; theo dõi sát tiến độ thực hiện các nhiệm vụ phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số. Đồng chí Nguyễn Việt Hùng nhấn mạnh, các sở, ngành nhanh chóng rà soát lại những nhiệm vụ được giao tại Chương trình hành động của Tỉnh ủy thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Khánh Hòa lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030, nhằm đánh giá khả năng thực hiện, hoàn thành, tính khả thi của nhiệm vụ trong thực tiễn. Cùng với đó, tập trung triển khai các nhiệm vụ bảo đảm quốc phòng, an ninh và an sinh xã hội; chủ động các phương án phòng, chống, khắc phục hậu quả thiên tai; bảo đảm an toàn các dự án; bảo vệ sản xuất nông, lâm nghiệp, thủy sản và hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp trong điều kiện thiên tai phức tạp.