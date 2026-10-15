Tình hình khói mù tại Malaysia tiếp tục diễn biến phức tạp

Khói mù bao trùm thủ phủ Kuching, bang Sarawak thuộc đảo Borneo, Malaysia. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN

Trước tình hình này, Chính phủ Malaysia đã tăng cường các biện pháp bảo vệ sức khỏe cộng đồng, điều chỉnh hoạt động trường học và đẩy mạnh hợp tác với Indonesia nhằm giải quyết vấn đề khói mù xuyên biên giới.

Tính đến 17h00 chiều 15/10, theo Hệ thống Quản lý chỉ số ô nhiễm không khí Malaysia (APIMS), nước này có 34 khu vực ghi nhận chỉ số ô nhiễm không khí (API) ở mức “không lành mạnh”. Trong đó, Klang thuộc bang Selangor có mức ô nhiễm cao nhất, với chỉ số API lên tới 195, gần chạm ngưỡng “rất không lành mạnh”.

Cũng tại bang này, nhiều khu vực khác cũng ghi nhận mức ô nhiễm đáng lo ngại như Johan Setia ở mức 192, Shah Alam ở mức 180 và Petaling Jaya ở mức 169. Tình trạng tương tự cũng xuất hiện tại các bang Johor, Negeri Sembilan, Melaka, cũng như tại thủ đô Kuala Lumpur, Putrajaya và nhiều địa phương khác.

Theo quy định của Malaysia, chỉ số API từ 101-200 được xếp vào mức “không lành mạnh”, từ 201-300 là “rất không lành mạnh” và trên 300 là “nguy hiểm”.

Trước nguy cơ gia tăng các bệnh liên quan đến ô nhiễm không khí, Bộ Y tế Malaysia đã tăng cường dự trữ trang thiết bị tại các cơ sở khám chữa bệnh trên toàn quốc. Phát biểu tại Hạ viện ngày 15/10, Bộ trưởng Y tế Dzulkefly Ahmad cho biết đã bổ sung 841 buồng đệm khí dung dành cho người lớn, 396 buồng đệm dành cho trẻ em và 576 máy khí dung nhằm chuẩn bị ứng phó với khả năng số bệnh nhân mắc các bệnh đường hô hấp tăng mạnh.

Bộ cũng đã kích hoạt Phòng Điều hành ứng phó khói mù quốc gia từ ngày 4/9, đồng thời tăng cường giám sát các bệnh nhiễm trùng đường hô hấp trên, hen suyễn và viêm kết mạc thông qua 78 cơ sở y tế trên toàn quốc.

Theo Bộ trưởng Dzulkefly Ahmad, số liệu giám sát cho thấy số ca nhiễm trùng đường hô hấp trên trong tuần dịch tễ thứ 36 đã tăng 167,21%, lên 7.065 trường hợp, trong bối cảnh chất lượng không khí suy giảm. Bộ đang phối hợp với các cơ quan môi trường, khí tượng và quản lý thảm họa để tăng cường cảnh báo sớm và triển khai các biện pháp bảo vệ sức khỏe cộng đồng.

Trong lĩnh vực giáo dục, Bộ Giáo dục quyết định áp dụng trở lại Kế hoạch Hành động quốc gia về khói mù (PTJK), theo đó các trường học phải đóng cửa ngay khi chỉ số API đạt mức 200, đồng thời tạm dừng toàn bộ hoạt động ngoài trời khi chỉ số này vượt 100.

Bộ trưởng Giáo dục Fadhlina Sidek cho biết phụ huynh được phép không đưa con đến trường nếu lo ngại khói mù ảnh hưởng đến sức khỏe nhưng phải thông báo cho nhà trường. Quy định này đặc biệt hướng tới những học sinh mắc bệnh hen suyễn hoặc có vấn đề về đường hô hấp.

Trả lời phỏng vấn của báo giới ngày 15/10, Thủ tướng Anwar Ibrahim khẳng định chính phủ đã nỗ lực hết sức trong việc phối hợp với Indonesia nhằm giải quyết tình trạng ô nhiễm đang ngày càng nghiêm trọng.