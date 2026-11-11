Chủ nhiệm Ủy ban Dân nguyện và Giám sát của Quốc hội Lê Thị Nga trình bày Báo cáo kết quả tiếp công dân, xử lý đơn thư và giám sát việc giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân gửi đến Quốc hội năm 2026. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)

Sáng 11/11, tại Kỳ họp thứ 2, Chủ nhiệm Ủy ban Dân nguyện và Giám sát Lê Thị Nga trình bày tóm tắt kết quả tiếp công dân, xử lý đơn thư và giám sát việc giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân gửi đến Quốc hội năm 2026.

Số đơn thư giảm

Theo bà Lê Thị Nga, trong năm 2026, tình hình công dân đến địa điểm tiếp công dân của các cơ quan của Quốc hội, Đoàn đại biểu quốc hội giảm 1.514 lượt người về 1.392 vụ việc và 199 lượt đoàn đông người so với năm 2025. Số đơn thư gửi đến các cơ quan của Quốc hội, Đoàn đại biểu quốc hội giảm 3.390 đơn so với năm 2025.

Tuy nhiên, theo báo cáo của các cơ quan chức năng, tình hình khiếu nại, tố cáo tại một số địa phương vẫn còn tiềm ẩn nguy cơ phức tạp, nhất là ở một số địa phương có tốc độ tăng trưởng kinh tế cao, có nhiều công trình, dự án quan trọng quốc gia được triển khai, thực hiện thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư; liên quan đến quản lý, sử dụng đất nông, lâm trường ở Tây Nguyên; liên quan đến khai thác tài nguyên, khoáng sản...

Về kết quả tiếp công dân, trong kỳ báo cáo, các cơ quan của Quốc hội, Đoàn đại biểu Quốc hội đã tiếp 3.478 lượt người đến khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh về 3.081 vụ việc và có 104 lượt đoàn đông người, giảm 1.514 lượt người về 1.392 vụ việc và 199 đoàn đông người so với năm 2025.

Qua tiếp công dân, các cơ quan đã ban hành 586 văn bản chuyển đơn của công dân đến cơ quan có thẩm quyền giải quyết; hướng dẫn bằng văn bản đối với 295 vụ việc; trực tiếp giải thích, thuyết phục, vận động 2.200 lượt công dân chấp hành các bản án, kết luận, quyết định giải quyết của cơ quan có thẩm quyền.

Về kết quả tiếp nhận, xử lý đơn thư và giám sát việc giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân gửi đến, các cơ quan của Quốc hội, Đoàn đại biểu Quốc hội nhận được tổng số 26.915 đơn thư của công dân gửi đến, giảm 3.390 đơn so với năm 2025. Qua nghiên cứu 12.491 đơn đủ điều kiện xử lý, các cơ quan đã chuyển 2.878 đơn đến các cơ quan có thẩm quyền giải quyết; ban hành văn bản hướng dẫn, trả lời công dân đối với 972 đơn; tiếp tục nghiên cứu 87 đơn.

Trên cơ sở nghiên cứu nội dung đơn thư của công dân gửi đến và kết quả giải quyết, trả lời của các cơ quan nhà nước có thẩm quyền, các cơ quan của Quốc hội, Đoàn đại biểu Quốc hội đã thực hiện đôn đốc, theo dõi và giám sát việc giải quyết đối với 66 vụ việc.

Liên quan đến Kết quả giải quyết của cơ quan có thẩm quyền đối với đơn thư khiếu nại, tố cáo do Quốc hội chuyển đến, trong kỳ báo cáo, các bộ, ngành, Tòa án nhân dân, Viện kiểm sát nhân dân và uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố đã nhận được tổng số 561 vụ việc khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh của công dân do các cơ quan của Quốc hội, Đoàn đại biểu quốc hội chuyển đến. Đến nay, các cơ quan đã xem xét, giải quyết và trả lời được 373/561 vụ việc (đạt tỷ lệ 66,5%), đang tiếp tục giải quyết đối với 188 vụ việc.

Các bộ, ngành và đại biểu quốc hội các tỉnh, thành phố đã giải quyết, trả lời được 87/149 vụ việc; Tòa án nhân dân các cấp đã giải quyết, trả lời được 208/286 vụ việc; Viện kiểm sát nhân dân các cấp đã giải quyết, trả lời theo thẩm quyền được 78/126 vụ việc.

Chủ động trong việc nắm tình hình

Về kết quả thực hiện kiến nghị của Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội, bà Nga cho biết, thực hiện kiến nghị của Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc sửa đổi, bổ sung Luật Tiếp công dân, Luật Khiếu nại, Luật Tố cáo đáp ứng yêu cầu sắp xếp tinh gọn bộ máy nhà nước và thực hiện chính quyền địa phương 02 cấp, Chính phủ đã chỉ đạo Thanh tra Chính phủ chủ trì, phối hợp với các cơ quan hữu quan thực hiện việc rà soát, nghiên cứu, xây dựng và báo cáo, đề xuất Chính phủ trình Quốc hội ban hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tiếp công dân, Luật Khiếu nại, Luật Tố cáo; ban hành 05 Nghị định để quy định chi tiết thi hành.

Các cơ quan đã cơ bản bảo đảm theo các yêu cầu trong việc kiểm tra, rà soát, giải quyết dứt điểm 226 vụ việc phức tạp, đông người; đồng thời chủ động rà soát, giải quyết các vụ việc khác thuộc thẩm quyền, hạn chế tối đa tình trạng công dân tập trung đông người, khiếu kiện vượt cấp lên các cơ quan Trung ương, không để phát sinh điểm nóng về khiếu nại, tố cáo.

Về việc giải quyết đối với 268 vụ việc cụ thể đang được xem xét, giải quyết tại các Báo cáo kỳ trước, tại kỳ Báo cáo năm 2025, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã kiến nghị các cơ quan có thẩm quyền khẩn trương xem xét, tiếp tục giải quyết dứt điểm đối với 268 vụ việc. Đến nay, các cơ quan đã giải quyết, trả lời được 117 vụ việc (đạt tỷ lệ 43,65%); 151 vụ việc đang được xem xét, giải quyết. Trong đó bộ, ngành Trung ương đã giải quyết, trả lời được 06/11 vụ việc; Ủy ban Nhân dân các cấp đã giải quyết, trả lời được 76/215 vụ việc; Tòa án nhân dân các cấp đã giải quyết, trả lời được 15/18 vụ việc, trong đó có 01 việc đã tiến hành kháng nghị theo thủ tục giám đốc thẩm; Viện kiểm sát nhân dân các cấp đã giải quyết, trả lời được 20/24 vụ việc.

Về kết quả giải quyết đối với 58 vụ việc tại các Báo cáo dân nguyện hằng tháng của Quốc hội trong năm 2026, thực hiện kiến nghị của Ủy ban Thường vụ Quốc hội tại các Báo cáo công tác dân nguyện hằng tháng của Quốc hội trong năm 2026, đến nay các cơ quan có thẩm quyền đã giải quyết, trả lời 32 vụ việc; đang xem xét, giải quyết 26 vụ việc.

Trong số các vụ việc trên, nhiều vụ việc đã được Ủy ban Nhân dân nhiều địa phương (như Hà Nội, Hải Phòng, Bắc Ninh…) chỉ đạo quyết liệt, giải quyết dứt điểm ngay tại cơ sở, các hành vi vi phạm của tổ chức, cá nhân được xử lý kịp thời, nghiêm minh, đúng quy định của pháp luật, tình hình an ninh, trật tự ở địa phương được bảo đảm, tạo được sự đồng thuận, tin tưởng của cử tri và Nhân dân đối với Đảng, Nhà nước.

Để xử lý dứt điểm tình trạng khiếu kiện đông người, vượt cấp lên các cơ quan Trung ương, Ủy ban Dân nguyện và Giám sát kiến nghị đối với Chính phủ và Tòa án nhân dân tối cao, Viện kiểm sát nhân dân tối cao tăng cường công tác quản lý nhà nước, thanh tra công vụ về tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo; chủ động trong việc nắm tình hình, nhất là ở những địa phương đang có hoặc tiềm ẩn xảy ra vụ việc đông người, phức tạp để chủ động đôn đốc, phối hợp với địa phương giải quyết dứt điểm.

Bên cạnh đó, tăng cường quan hệ phối hợp với cơ quan của Quốc hội trong việc tiếp nhận, xử lý đơn thư công dân gửi đến; phối hợp chặt chẽ trong việc thông tin để hạn chế tình trạng chuyển đơn không đúng địa chỉ, chuyển đơn không rõ căn cứ…/.