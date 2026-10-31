Tình hình hiện tại của Trịnh Sảng

Ngày 31/10, tờ Orientaldaily đưa tin sau 5 năm gần như biến mất khỏi các hoạt động giải trí, Trịnh Sảng bất ngờ xuất hiện tại Đài Loan (Trung Quốc). Nữ diễn viên cũng lần đầu chia sẻ về quãng thời gian mắc trầm cảm nặng và lý do mở tài khoản mạng xã hội mới.

Một video lan truyền trên mạng cho thấy nữ diễn viên đội mũ lưỡi trai, đeo khẩu trang và mặc trang phục tối màu khi dạo phố vào buổi tối. Cô thưởng thức các món ăn địa phương, thậm chí thử tham gia một trò chơi tại gian hàng.

Hình ảnh gần đây của Trịnh Sảng. Ảnh: Orientaldaily.

Sau đó, Trịnh Sảng đăng tải loạt ảnh tự chụp để cập nhật tình hình với người hâm mộ. Trong bài viết, cô hỏi thăm mọi người đã ăn uống hay chưa, đồng thời kể về trải nghiệm tại khu chợ đêm. Nữ diễn viên cho biết đã xếp hàng mua gà rán và uống trà tiêu Tứ Xuyên, đến mức mất ngủ cả đêm. Cô hài hước nói không đăng ảnh món ăn vì còn quan tâm đến hình ảnh cá nhân.

Khi nhận được lời khen về làn da và nhan sắc, Trịnh Sảng cũng thẳng thắn tiết lộ những bức ảnh đã qua chỉnh sửa. "Đừng để bị đánh lừa, tôi đã dùng bộ lọc làm trắng da đấy", cô chia sẻ.

Đáng chú ý, trong một bài đăng khác, nữ diễn viên lần đầu nhắc đến tình trạng sức khỏe tinh thần của bản thân. Cô thừa nhận từng rơi vào trạng thái trầm cảm nặng.

“Trước đây tôi thực sự đã rơi vào trạng thái trầm cảm nặng, nhưng tin tốt là tôi đang tích cực điều trị. Tôi hy vọng sự tồn tại của tôi mang lại hy vọng cho những ai cũng đang phải chịu đựng chứng trầm cảm và lo âu hoặc gặp khó khăn trong cuộc sống. Đó là ý nghĩa của câu chuyện này", diễn viên viết.

Bài viết nhanh chóng nhận được nhiều lượt tương tác. Một số người hâm mộ để lại lời động viên. Họ bày tỏ mong muốn nữ diễn viên giữ gìn sức khỏe và tiếp tục sống tích cực sau những biến cố.

Trịnh Sảng từng là gương mặt nổi tiếng của màn ảnh Hoa ngữ. Tuy nhiên, năm 2021, cô vướng bê bối liên quan đến mang thai hộ, tranh chấp trách nhiệm với các con và trốn thuế. Sau đó, nữ diễn viên bị cơ quan chức năng xử phạt, hạn chế hoạt động trong ngành giải trí và đối mặt với những khoản nợ lớn. Cô sang Mỹ sinh sống, gần như rút khỏi các hoạt động nghệ thuật và ít xuất hiện trước công chúng trong khoảng 5 năm qua.