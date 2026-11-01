Tình hình hiện tại của nữ diễn viên từng bị cả showbiz quay lưng

Ngày 31/10, tờ Orientaldaily đưa tin sau 5 năm gần như biến mất khỏi các hoạt động giải trí, Trịnh Sảng bất ngờ xuất hiện tại Đài Loan (Trung Quốc).

Cô cũng lần đầu chia sẻ về quãng thời gian mắc trầm cảm nặng và lý do mở tài khoản mạng xã hội mới.

Hình ảnh mới đây của Trịnh Sảng. Ảnh: Orientaldaily.

Một video lan truyền trên mạng cho thấy Trịnh Sảng đội mũ lưỡi trai, đeo khẩu trang và mặc trang phục tối màu khi dạo phố vào buổi tối. Cô thưởng thức các món ăn địa phương, thậm chí thử tham gia một trò chơi tại gian hàng.

Sau đó, Trịnh Sảng đăng tải loạt ảnh tự chụp để cập nhật tình hình với người hâm mộ. Trong bài viết, cô hỏi thăm mọi người đã ăn uống hay chưa, đồng thời kể về trải nghiệm tại khu chợ đêm. Nữ diễn viên cho biết đã xếp hàng mua gà rán và uống trà tiêu Tứ Xuyên, đến mức mất ngủ cả đêm. Cô hài hước nói không đăng ảnh món ăn vì còn quan tâm đến hình ảnh cá nhân.

Khi nhận được lời khen về nhan sắc, Trịnh Sảng cũng thẳng thắn tiết lộ những bức ảnh đã qua chỉnh sửa. "Đừng để bị đánh lừa, tôi đã dùng bộ lọc làm trắng da đấy", cô chia sẻ.

Đáng chú ý, trong một bài đăng khác, nữ diễn viên thừa nhận từng rơi vào trạng thái trầm cảm nặng. "Trước đây tôi thực sự đã rơi vào trạng thái trầm cảm nặng, nhưng tin tốt là tôi đang tích cực điều trị. Tôi hy vọng sự tồn tại của tôi mang lại hy vọng cho những ai cũng đang phải chịu đựng chứng trầm cảm và lo âu hoặc gặp khó khăn trong cuộc sống. Đó là ý nghĩa của câu chuyện này", mỹ nhân 9X viết.

Bài viết nhanh chóng nhận được nhiều lượt tương tác. Một số người hâm mộ để lại lời động viên. Họ bày tỏ mong muốn nữ diễn viên giữ gìn sức khỏe và tiếp tục sống tích cực sau những biến cố.

Trịnh Sảng từng sở hữu vẻ đẹp trong trẻo. (Ảnh: Weibo).

Trước khi vướng bê bối, Trịnh Sảng từng là một trong những nữ diễn viên nổi tiếng của màn ảnh Hoa ngữ. Cô được biết đến từ năm 2009 qua bộ phim Cùng ngắm mưa sao băng, sau đó tham gia hàng loạt tác phẩm như Yêu em từ cái nhìn đầu tiên, Hạ chí chưa tới, Cổ kiếm kỳ đàm…

Ở thời kỳ đỉnh cao, Trịnh Sảng sở hữu lượng người hâm mộ lớn, liên tục đóng phim, tham gia chương trình truyền hình và ký hợp đồng quảng cáo. Mức thù lao của cô từng trở thành chủ đề gây tranh luận khi cơ quan chức năng xác định nữ diễn viên nhận 156 triệu nhân dân tệ cho dự án Thiện nữ u hồn, tương đương hơn 2 triệu nhân dân tệ cho mỗi ngày làm việc.

Bước ngoặt xảy ra vào năm 2021, khi Trịnh Sảng vướng tranh cãi liên quan đến việc nhờ người mang thai hộ tại Mỹ và những mâu thuẫn với bạn trai cũ Trương Hằng.

Tháng 8/2021, cơ quan thuế Trung Quốc xác định Trịnh Sảng không kê khai khoản thu nhập cá nhân 191 triệu nhân dân tệ, trốn và nộp thiếu tổng cộng hơn 71 triệu nhân dân tệ. Nữ diễn viên bị truy thu thuế, tính tiền chậm nộp và xử phạt tổng cộng 299 triệu nhân dân tệ.

Sau loạt bê bối, Trịnh Sảng gần như biến mất khỏi ngành giải trí Trung Quốc và chuyển sang sinh sống tại Mỹ.

Đến năm 2024, tình hình tài chính của nữ diễn viên tiếp tục gây chú ý. Trong vụ tranh chấp hợp đồng với một công ty sản xuất phim, Trịnh Sảng phải hoàn trả 30,5 triệu nhân dân tệ phí dịch vụ và bồi thường 60 triệu nhân dân tệ thiệt hại.

Theo văn bản thi hành án được truyền thông Trung Quốc đăng tải, tòa án đã áp dụng nhiều biện pháp xác minh nhưng tại thời điểm đó không tìm thấy tài sản đủ điều kiện để tiếp tục thi hành án. Quá trình thi hành được tạm kết thúc, song Trịnh Sảng vẫn phải thực hiện nghĩa vụ theo bản án nếu sau này phát hiện tài sản.