Tình hình diễn viên Nam Thư sau 3 năm

Nam Thư trưởng thành từ sân khấu kịch và được biết đến rộng rãi sau khi giành Á quân của một chương trình năm 2015. Từ thế mạnh hài hước, cá tính, cô dần mở rộng sang truyền hình, điện ảnh, dẫn chương trình và sản xuất nội dung. Biệt danh “Kiều nữ làng hài” gắn với giai đoạn Nam Thư liên tục xuất hiện trên sân khấu và các chương trình giải trí, trước khi cô chủ động xây dựng hướng đi riêng thông qua những dự án web-drama do chính mình đầu tư.

Ở mảng phim chiếu mạng, Nam Thư từng tạo được dấu ấn với Nam Phi Liên Hoàn Kế, Thập Tứ Cô Nương cùng một số dự án khác. Việc vừa diễn xuất vừa tham gia sản xuất giúp nữ diễn viên có thêm không gian phát huy thế mạnh, đồng thời cho thấy tham vọng mở rộng vai trò thay vì chỉ phụ thuộc vào lời mời từ các đoàn phim. Đây cũng là giai đoạn cô xây dựng được lượng khán giả riêng trên nền tảng trực tuyến.

Nam Thư từng ghi dấu với nhiều dạng vai khác nhau. Ảnh: FBNV

Trên màn ảnh rộng, Nam Thư từng góp mặt trong Lật Mặt, Taxi, Em Tên Gì?, Chạy Đi Rồi Tính, Chí Phèo Ngoại Truyện và Khi Ta Hai Lăm. Các vai diễn không hoàn toàn giống nhau, trải từ hài hước, sắc sảo đến những nhân vật có màu sắc cá tính. Tổng doanh thu phòng vé của các tác phẩm có sự tham gia của Nam Thư được ghi nhận vượt 233 tỷ đồng, cho thấy cô từng có thời gian xuất hiện khá đều đặn trong dòng phim thương mại. Con số này phản ánh doanh thu của các bộ phim, không phải thu nhập cá nhân của nữ diễn viên.

Đáng chú ý nhất trong chặng đường gần đây là Quỷ Cẩu. Phim ra mắt cuối năm 2023 và đạt hơn 108 tỷ đồng doanh thu, trong khi Nam Thư đảm nhận vai Liễu, một người phụ nữ có tính cách đố kỵ, độc đoán và liên quan đến những yếu tố tâm linh. Nhân vật này khác đáng kể với hình ảnh hài quen thuộc của cô, đòi hỏi nữ diễn viên khai thác nhiều hơn về biểu cảm, tâm lý và hình thể. Vai Liễu vì thế trở thành một dấu mốc đáng chú ý trong quá trình Nam Thư thử sức với những dạng nhân vật gai góc hơn.

Tuy nhiên, sau Quỷ Cẩu, màn ảnh rộng chưa ghi nhận thêm một dự án mới có sự góp mặt của Nam Thư được phát hành. Khoảng cách gần ba năm khiến nhịp xuất hiện của nữ diễn viên trong điện ảnh thưa hơn đáng kể so với giai đoạn trước. Đặc biệt, khi nhiều diễn viên cùng thế hệ vẫn liên tục góp mặt trong các dự án thương mại, còn lớp gương mặt trẻ ngày càng được trao nhiều cơ hội, việc Nam Thư vắng bóng lâu trên màn ảnh rộng khiến hành trình điện ảnh của cô xuất hiện một khoảng trống đáng kể.

Nam Thư thử sức với hình tượng khác trong Quỷ Cẩu.

Điều này càng đáng chú ý bởi Nam Thư từng cho thấy khả năng hoạt động ở nhiều vị trí và không bị giới hạn trong một hình ảnh duy nhất. Từ sân khấu kịch, cô chuyển sang hài, điện ảnh rồi tự sản xuất web-drama, đồng thời từng thử nghiệm những vai diễn có màu sắc khác biệt. Sau thành công của Quỷ Cẩu, câu hỏi được đặt ra không phải là nữ diễn viên có tiếp tục hoạt động nghệ thuật hay không, mà là khi nào cô trở lại màn ảnh rộng và lựa chọn hướng đi nào cho giai đoạn tiếp theo.

Ở thời điểm hiện tại, khoảng lặng này chưa đồng nghĩa Nam Thư dừng sự nghiệp điện ảnh. Nữ diễn viên vẫn duy trì hoạt động nghệ thuật và xuất hiện trong một số dự án nội dung. Với kinh nghiệm sân khấu, khả năng sản xuất cùng nhiều năm làm nghề, sự trở lại của Nam Thư nếu có sẽ được chú ý, đặc biệt nếu cô tiếp tục chọn một vai diễn khác với hình ảnh “Kiều nữ làng hài” từng làm nên tên tuổi.