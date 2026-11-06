Tình hình đầu tư trạm sạc xe điện tại các trạm dừng nghỉ cao tốc ra sao?

Phần lớn các trạm dừng nghỉ đều đã có trạm sạc xe điện

Theo báo cáo của Cục Đường bộ Việt Nam, trên tuyến cao tốc Bắc-Nam phía Đông gồm 36 trạm dừng nghỉ, trong đó 7 trạm dừng nghỉ đã hoàn thành và khai thác giai đoạn trước năm 2024 đến nay có 2 trạm đã có trạm sạc dành cho xe điện là trạm Tây Ninh Bình (Km269+410 bên phải) đã lắp đặt và vận hành 24/24 vị trí; trạm Xuân Khiêm Ninh Bình (Km269+313 bên trái) đã lắp đặt và vận hành 12/26 vị trí sạc.

Năm trạm chưa có trạm sạc điện gồm: Hà Nội-Bắc Giang (2 trạm, Km120+200 phải tuyến, Km145+800 trái tuyến), Cầu Giẽ-Ninh Bình (một trạm, Km227 cả 2 bên), La Sơn-Hòa Liên (trạm Km1+200 trái tuyến giai đoạn 1), TP.HCM-Long Thành-Dầu Giây (một trạm Km41+100 cả 2 bên), Bến Lức-Trung Lương (một trạm Km28+200 cả 2 bên).

Đối với 21 trạm dừng nghỉ do Bộ Xây dựng là cơ quan chủ quản đã ký hợp đồng đầu tư kinh doanh trong thiết kế đều đã có tối thiểu 10% vị trí đỗ xe có trạm sạc điện.

Cụ thể, 9 trạm do Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam (Petrolimex) đầu tư hiện đang triển khai theo tiến độ các dự án, dự kiến hoàn thành trong năm nay; Năm trạm do Liên danh FUTABUSLINE-Thành Hiệp Phát đầu tư đang triển khai theo tiến độ các dự án, dự kiến hoàn thành trong năm 2026.

Các trạm dừng nghỉ còn lại như: Cần Thơ - Hậu Giang, Hậu Giang-Cà Mau, Quy Nhơn-Chí Thạnh thiết kế có 20 vị trí sạc/bên; Cam Lộ-La Sơn thiết kế có 10 vị trí sạc/bên; Vĩnh Hảo-Phan Thiết đã lắp đặt và vận hành 14/20 vị trí sạc dự kiến hoàn thành trong năm nay.

Nhiều trạm dừng nghỉ cao tốc đã có trạm sạc quy chuẩn cho xe điện

Hai trạm do Công ty CP Tập đoàn Xuân Khiêm đầu tư gồm: trạm Hàm Nghi-Vũng Áng (Km534+310) đã lắp đặt và vận hành 12/34 vị trí sạc/bên; trạm Vũng Áng-Bùng (Km594+400) đã lắp đặt và vận hành 12/36 vị trí sạc/bên. Hiện, nhà đầu tư đã hợp tác với V-Green để mở rộng mô hình “siêu trạm sạc” với quy mô thiết kế bổ sung tới 400 vị trí sạc điện.

Cao tốc Bắc-Nam phía Tây hiện có 6 trạm dừng nghỉ được xác định vị trí xây dựng trên một số đoạn tuyến đã đầu tư hoặc đang chuẩn bị đầu tư. Các đoạn tuyến mới được quy hoạch và chưa đầu tư, việc xác định vị trí trạm dừng nghỉ cũng như bố trí vị trí sạc điện sẽ thực hiện khi lập dự án đầu tư và triển khai đồng thời với dự án để khai thác đồng bộ với tuyến đường.

Các đường cao tốc khác như: cao tốc Hà Nội-Hải Phòng có 3 trạm (V23, V52, V77 gồm phải và trái tuyến) đã lắp đặt và vận hành 68/136 vị trí sạc; Hà Nội-Thái Nguyên có trạm Km36 (2 bên), đã lắp đặt và vận hành 20/40 vị trí sạc.

Các tuyến đã khai thác chưa có trạm sạc điện gồm: Nội Bài-Lào Cai (6 trạm dừng nghỉ chưa có trạm sạc điện), Hải Phòng-Hạ Long-Vân Đồn-Móng Cái chưa có trạm dừng nghỉ và sạc điện; Láng-Hòa Lạc, Hà Nội-Bắc Ninh, Khánh Hòa-Buôn Ma Thuột, Cam Lộ-Lao Bảo, Biên Hòa-Vũng Tàu chưa có trạm dừng nghỉ.

Các tuyến cao tốc đang đầu tư xây dựng gồm: Ninh Bình-Hải Phòng (3 trạm), Lạng Sơn-Cao Bằng (2 trạm), Vinh-Thanh Thủy (một trạm), Quy Nhơn-Pleiku-Lệ Thanh (2 trạm), Dầu Giây-Liên Khương (3 trạm), trạm sạc được đầu tư đồng bộ cùng trạm dừng nghỉ trong dự án.

Khó khăn về hạ tầng nguồn điện, cấp điện

Lãnh đạo Cục Đường bộ cũng chỉ ra việc hoàn thiện hạ tầng trạm sạc điện có một số tồn tại, vướng mắc do các trạm dừng nghỉ đầu tư trước khi quy chuẩn có hiệu lực, phần lớn còn thiếu nhiều hạng mục, trong đó có hạ tầng sạc điện và cung cấp nhiên liệu xanh.

Hiện, các nhà đầu tư, kinh doanh trạm dừng nghỉ mới bắt đầu nghiên cứu, thiết kế để bổ sung theo quy chuẩn. Một số trạm dừng nghỉ có trạm sạc trước thời điểm quy chuẩn ban hành, chưa đáp ứng nhu cầu dùng chung của nhiều loại xe điện.

Mặt khác, hạ tầng nguồn điện và cấp điện trung/hạ thế phục vụ cho sạc điện tại trạm dừng nghỉ có khó khăn, một số trạm nằm xa khu dân cư, hạ tầng lưới điện khu vực chưa đáp ứng công suất lớn cho các trạm sạc nhanh (công suất từ 180kW-480kW), chi phí đầu tư đường dây và trạm biến áp lớn.

Các trạm do VEC quản lý trên tuyến Cầu Giẽ-Ninh Bình và Nội Bài-Lào Cai và TP.HCM -Long Thành-Dầu Giây chưa triển khai được do đang giải quyết thủ tục về hợp đồng đối với các nhà đầu tư đang kinh doanh khai thác trạm dừng nghỉ trên tuyến.

Nhằm tháo gỡ khó khăn vướng mắc để khẩn trương triển khai đồng bộ hạ tầng sạc xe điện tại các trạm dừng nghỉ, Cục Đường bộ Việt Nam kiến nghị Bộ Xây dựng có ý kiến với các địa phương, ban quản lý dự án, các tổng công ty và các nhà đầu tư kinh doanh trạm dừng nghỉ khẩn trương rà soát, bổ sung và hoàn thiện hạ tầng trạm sạc điện theo quy chuẩn.

Cục Đường bộ Việt Nam kiến nghị các Bộ, ngành liên quan nghiên cứu bổ sung quy hoạch và trách nhiệm đầu tư hạ tầng cấp điện cho các trạm dừng nghỉ trên cao tốc để đáp ứng kịp thời cho các trạm sạc xe điện; đồng thời bổ sung quy hoạch hạ tầng cấp nhiên liệu xanh (CNG, LNG, Hydro) đối với các tuyến cao tốc huyết mạch như: cao tốc Bắc-Nam phía Đông và cao tốc Bắc-Nam phía Tây.