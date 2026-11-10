Tình hình của Han Da Gam sau khi sinh con ở tuổi 46

Theo MyDaily, mới đây, nữ diễn viên Han Da Gam đã cập nhật trang mạng xã hội cá nhân bằng một bức ảnh đáng yêu của con trai mới sinh. Đi kèm hình ảnh, cô viết ngắn gọn: "Chuẩn bị trước khi rời trung tâm chăm sóc sau sinh".

Động thái này cho thấy nữ diễn viên đang chuẩn bị kết thúc thời gian nghỉ ngơi, hồi phục tại trung tâm chăm sóc sau sinh để trở về nhà cùng con trai.

Han Da Gam đã cập nhật trang mạng xã hội cá nhân bằng một bức ảnh đáng yêu của con trai mới sinh.

Trong bức ảnh được đăng tải, quý tử của Han Da Gam nằm ngủ ngon lành, được quấn trong chiếc khăn màu trắng mềm mại. Em bé đội chiếc mũ vàng xinh xắn, đôi mắt nhắm nghiền và miệng hơi hé mở, tạo nên khoảnh khắc vô cùng đáng yêu.

Bên cạnh em bé còn có một chú thỏ bông, vật trang trí ghi tên cùng bảng lịch đánh dấu cột mốc 25 ngày tuổi. Những chi tiết nhỏ cho thấy nữ diễn viên đang lưu giữ từng khoảnh khắc đáng nhớ trong những ngày đầu làm mẹ.

Đặc biệt, đây cũng là một trong những lần hiếm hoi Han Da Gam chia sẻ hình ảnh cận cảnh của con trai sau khi sinh. Khoảnh khắc bình yên của em bé nhanh chóng trở thành tâm điểm chú ý.

Trước đó, hành trình mang thai và sinh con của Han Da Gam từng nhận được sự quan tâm lớn từ truyền thông Hàn Quốc. Năm 2020, nữ diễn viên kết hôn với một doanh nhân lớn hơn cô một tuổi. Sau khi lập gia đình, cô vẫn duy trì cuộc sống riêng tư khá kín tiếng, không thường xuyên chia sẻ những câu chuyện cá nhân trước công chúng.

Đến tháng 4/2026, Han Da Gam bất ngờ thông báo mang thai con đầu lòng sau 6 năm kết hôn. Đáng chú ý, thời điểm công khai tin vui, nữ diễn viên đã bước sang tuổi 46.

Tháng 4/2026, Han Da Gam bất ngờ thông báo mang thai con đầu lòng sau 6 năm kết hôn.

Thông tin này lập tức thu hút sự chú ý bởi việc mang thai ở độ tuổi ngoài 40 thường đi kèm nhiều thử thách. Truyền thông Hàn Quốc cũng đặc biệt quan tâm đến câu chuyện làm mẹ muộn của nữ diễn viên.

Tháng 9/2026, Han Da Gam chính thức đón con trai đầu lòng, đánh dấu bước ngoặt quan trọng trong cuộc sống hôn nhân.

Sau khi sinh, cô dành thời gian nghỉ ngơi và chăm sóc em bé tại trung tâm chăm sóc sau sinh. Giờ đây, khi quý tử đã được 25 ngày tuổi theo hình ảnh chia sẻ, nữ diễn viên đang chuẩn bị bước vào giai đoạn mới của hành trình làm mẹ.

Ở tuổi 46, việc chào đón con đầu lòng sau sáu năm kết hôn được xem là niềm hạnh phúc đặc biệt đối với Han Da Gam. Những hình ảnh đời thường của hai mẹ con cũng mang đến một góc nhìn gần gũi về cuộc sống hiện tại của nữ diễn viên.