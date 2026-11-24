Xe cứu thương được huy động chuyển nạn nhân đi cấp cứu tại bệnh viện. Ảnh: Đinh Hà.

Thông tin trưa 24/11, PGS.TS Hoàng Bùi Hải, Giám đốc Trung tâm Cấp cứu - Hồi sức tích cực, Bệnh viện Đại học Y Hà Nội, cho biết đơn vị tiếp nhận 3 nạn nhân trong vụ nổ tại phố Nguyễn Văn Tuyết, phường Đống Đa, Hà Nội.

Trong đó, một nạn nhân 41 tuổi được xác định tử vong ngoại viện. Hai người còn lại là khách đi qua đường và người ngồi uống nước gần hiện trường. Cả hai bị chấn thương phần mềm, không nguy hiểm đến tính mạng và đang được theo dõi tại Trung tâm Cấp cứu.

Đại diện Bệnh viện Đa khoa Đống Đa cho biết sau khi tiếp nhận 11 nạn nhân trong vụ nổ, đã chuyển 3 trường hợp đến Bệnh viện đa khoa Xanh Pôn và một trường hợp đến Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức.

Lãnh đạo Trung tâm Cấp cứu 115 Hà Nội thông tin, ngay sau khi nhận tin báo vào đầu giờ sáng 24/11, đơn vị đã điều động khoảng 4 xe cấp cứu đến hiện trường. Ngoài ra, xe cấp cứu của các bệnh viện trong khu vực cũng được huy động để hỗ trợ vận chuyển người bị thương.

Hiện trường vụ nổ ở phố Nguyễn Văn Tuyết. Ảnh: Đinh Hà.

Trước đó, khoảng 8h03, Trung tâm Thông tin chỉ huy Công an TP Hà Nội nhận tin báo về vụ nổ tại số nhà 168 phố Nguyễn Văn Tuyết. Công an phường Đống Đa cùng lực lượng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, Cảnh sát giao thông và tổ địa bàn được điều động đến hiện trường.

Đến 10h30 phút cùng ngày, các lực lượng đang tiếp tục công tác tìm kiếm cứu nạn, cứu hộ. Trong quá trình tìm kiếm, cứu nạn, cứu hộ tại hiện trường, lực lượng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ đã cứu 11 người bị thương, 2 đã tử vong và bàn giao cho lực lượng y tế.

Vụ nổ khiến một số cấu kiện công trình sập đổ, lực lượng chức năng triển khai tìm kiếm, cứu nạn do nghi còn người mắc kẹt bên trong. Chủ tịch UBND TP Hà Nội Vũ Đại Thắng cũng trực tiếp đến hiện trường kiểm tra, chỉ đạo công tác cứu hộ, cứu nạn.