Tình hình các nạn nhân vụ nổ làm sập 3 căn nhà ở TP.HCM

Theo thông tin từ UBND phường Tân Thuận, lúc 11h ngày 13/11, tại cửa hàng kinh doanh Gas 6 Nồm, địa chỉ số 81 Bùi Văn Ba xảy ra vụ nổ khí gas (chưa rõ nguyên nhân). Hậu quả làm sập hoàn toàn căn nhà số 81 và 83 Bùi Văn Ba.

Tính đến 13h, lực lượng chức năng ghi nhận 4 người bị vùi dưới đống đổ nát (là nhân viên đang làm việc tại cửa hàng gas, hiện cứu hộ đang tiếp cận), 6 người khác bị thương (là hàng xóm các căn nhà kế bên) đã được đưa đi bệnh viện cấp cứu.

Bệnh viện Nguyễn Thị Thập cho biết ngay sau khi nhận được điều động từ Trung tâm Cấp cứu 115 TP.HCM, đơn vị đã cử một xe cấp cứu cùng một bác sĩ và một điều dưỡng đến hiện trường phối hợp cấp cứu các nạn nhân.

Hiện trường vụ nổ sập 3 ngôi nhà tại phường Tân Thuận.

Bệnh viện đồng thời hỗ trợ chuyển 2 trường hợp đến Bệnh viện Tân Hưng, gồm một ca đa chấn thương và một ca chấn thương vùng chân.

Trong 4 trường hợp bệnh viện tiếp nhận, bệnh nhân H.T.S. (56 tuổi) nghi tổn thương nội sọ, sau đó được chuyển đến Bệnh viện Nhân dân 115.

Bệnh nhân C.N.Q. (15 tuổi) bị rách da bàn tay phải, được khâu vết thương và cho về. Bệnh nhân T.T.H. (45 tuổi) bị xây xát vùng mặt, tay chân, sưng nề vùng trán, được chăm sóc vết thương, giảm đau, chụp X-quang và cho về.

Trường hợp còn lại là bệnh nhân T.V.P. (39 tuổi), bị xây xát bàn chân, được xử lý vết thương và cho về.

Hiện đội cấp cứu của bệnh viện vẫn túc trực tại hiện trường để hỗ trợ các nạn nhân cho đến khi kết thúc công tác cứu nạn, cứu hộ.

Trước đó, bác sĩ chuyên khoa II Nguyễn Duy Long, Giám đốc Trung tâm Cấp cứu 115 TP.HCM, cho biết đơn vị đã huy động 5 trạm cấp cứu vệ tinh từ các bệnh viện tiếp cận hiện trường. Đến thời điểm báo cáo, lực lượng cấp cứu đã tiếp nhận và xử lý cho 6 nạn nhân.

Hiện chưa ghi nhận trường hợp nào tử vong. Trung tâm Cấp cứu 115 tiếp tục duy trì 3 kíp y bác sĩ túc trực tại hiện trường do nghi ngờ vẫn còn người mắc kẹt.

Khoảng 10h ngày 13/11, vụ nổ xảy ra tại cơ sở kinh doanh gas ở số 98 Bùi Văn Ba, phường Tân Thuận, TP.HCM, khiến 3 căn nhà liền kề đổ sập.

Vụ sập nhà kéo theo nhiều gạch đá, xà bần tràn ra một phần mặt đường Bùi Văn Ba, gây ùn ứ giao thông. Nhận tin báo, lực lượng chức năng phường Tân Thuận phối hợp công an địa phương nhanh chóng có mặt phong tỏa hiện trường, căng dây cảnh báo và tổ chức phân luồng phương tiện.

Đến trưa cùng ngày, hiện trường cơ bản được kiểm soát. Cơ quan chức năng tiếp tục tìm kiếm các nạn nhân còn lại và thống kê thiệt hại về tài sản, đồng thời làm rõ nguyên nhân vụ việc.

Nguyễn Thuận