Tình hình Bangkok sau khi chính quyền thông báo thảm hoạ ngày 26/9

Bangkok mở rộng khu vực thảm họa tới toàn bộ 50 quận

Một người dân Bangkok đứng trước cửa nhà, phần lớn khu vực xung quanh đều đã ngập tới trên cổ chân. Ảnh: nationthailand

Ngày 26/9, Thống đốc Bangkok Chadchart Sittipunt chủ trì cuộc họp của Trung tâm chỉ huy phòng ngừa và khắc phục ngập lụt Bangkok theo hình thức trực tuyến, với sự tham gia của các đơn vị thuộc chính quyền thành phố. Cuộc họp nhằm cập nhật tình hình và chuẩn bị phương án phòng ngừa, khắc phục ngập lụt, đồng thời đẩy nhanh việc hỗ trợ người dân bị ảnh hưởng.

Theo thông tin được chính quyền Bangkok triển khai, phạm vi ứng phó được mở rộng tới toàn bộ 50 quận. Các cơ quan, đơn vị và chính quyền quận được yêu cầu theo dõi tình hình tại địa bàn, phối hợp xử lý các điểm bị ảnh hưởng và hỗ trợ người dân.

Tại quận Khan Na Yao, chính quyền địa phương ngày 26/9 phát thông báo về tình hình ngập lụt, đồng thời công bố 2 điểm trú ẩn tạm thời để tiếp nhận người dân bị ảnh hưởng. Chính quyền quận cũng triển khai hỗ trợ bao cát cho người dân tại những khu vực cần gia cố.

Tại quận Samphanthawong, chính quyền địa phương tham gia cuộc họp của Trung tâm chỉ huy phòng ngừa và khắc phục ngập lụt Bangkok, cập nhật tình hình và chuẩn bị các phương án phòng ngừa, khắc phục, hỗ trợ người dân tại địa bàn.

Các quận tiếp tục là đầu mối triển khai biện pháp ứng phó tại chỗ, đồng thời cập nhật tình hình về cơ quan điều hành phòng, chống ngập của Bangkok.

Thành phố Bangkok tiếp tục theo dõi tình trạng ngập

Bangkok duy trì hệ thống giám sát ngập lụt đường phố do Cục Thoát nước Bangkok vận hành. Hệ thống cung cấp dữ liệu từ các trạm quan trắc trên địa bàn, bao gồm các điểm đo trên đường phố và tại các đường hầm.

Theo dữ liệu trên hệ thống được cập nhật, Bangkok có 244 điểm quan trắc tình trạng ngập đường. Trong số 240 trạm đang có dữ liệu, 232 trạm ở trạng thái bình thường và 8 trạm gặp sự cố. Hệ thống cũng có 14 điểm quan trắc tại các đường hầm, trong đó 12 trạm ở trạng thái bình thường và 2 trạm gặp sự cố.

Bên cạnh hệ thống quan trắc, các chính quyền quận tiếp tục triển khai những biện pháp hỗ trợ tại chỗ. Tại Khan Na Yao, ngoài việc chuẩn bị điểm trú ẩn, chính quyền quận đã thông báo hỗ trợ bao cát cho người dân chịu ảnh hưởng bởi ngập lụt.

Bangkok cũng duy trì các kênh tiếp nhận thông tin và yêu cầu hỗ trợ của người dân, trong đó có đường dây nóng 1555 của chính quyền thành phố.

Bangkok tiếp tục có mưa, sân bay cập nhật chuyến bay

Ngày 27/9, Bangkok và vùng phụ cận tiếp tục nằm trong vùng có mưa dông. Cục Khí tượng Thái Lan dự báo mưa dông trên khoảng 80% diện tích Bangkok và vùng phụ cận, trong đó một số nơi có mưa lớn. Nhiệt độ thấp nhất được dự báo 24-25 độ C, cao nhất 27-29 độ C.

Cơ quan khí tượng cảnh báo mưa lớn và lượng mưa tích lũy có thể gây ngập đột ngột, nước tràn và các hình thức ngập khác, đặc biệt tại những khu vực thấp và gần đường thủy. Cảnh báo mưa lớn đến rất lớn được áp dụng trong ngày 27/9 đối với khu vực miền Trung, trong đó có Bangkok và vùng phụ cận.

Dự báo 7 ngày của Cục Khí tượng Thái Lan cho thấy Bangkok và vùng phụ cận tiếp tục có mưa dông trên diện rộng trong ngày 28/9, với khả năng xuất hiện mưa lớn cục bộ. Trong hai ngày 29 và 30/9, khu vực này vẫn có mưa dông rải rác.

Trong lĩnh vực hàng không, các hệ thống chính thức của Airports of Thailand vẫn duy trì chức năng cập nhật chuyến bay đến và đi tại sân bay Suvarnabhumi và Don Mueang. Hành khách có thể kiểm tra trạng thái chuyến bay theo thời gian thực trên hệ thống của từng sân bay hoặc qua nền tảng SAWASDEE by AOT.

Các hệ thống này được Airports of Thailand sử dụng để cung cấp thông tin trạng thái chuyến bay tại các sân bay do đơn vị quản lý. Trong điều kiện mưa và ngập còn ảnh hưởng đến giao thông đường bộ, cần kiểm tra tình trạng chuyến bay và điều kiện di chuyển trước khi tới sân bay.

Người Việt tại Bangkok có thể liên hệ đâu khi cần hỗ trợ?

Trong điều kiện mưa lớn và ngập lụt tiếp tục ảnh hưởng đến việc đi lại tại Bangkok, người Việt Nam đang sinh sống, làm việc hoặc du lịch tại Thái Lan cần theo dõi thông tin từ chính quyền sở tại, kiểm tra tình trạng giao thông và chuyến bay trước khi di chuyển.

Đối với công dân Việt Nam cần hỗ trợ về lãnh sự hoặc bảo hộ công dân, Đại sứ quán Việt Nam tại Thái Lan công bố đường dây nóng bảo hộ công dân +66 89 896 6653, trực 24/24 giờ. Đại sứ quán cũng công bố email vnemb.th@mofa.gov.vn và địa chỉ tại 83/1 Wireless Road, Lumpini, Pathumwan, Bangkok.

Du khách Việt Nam gặp tình huống cần hỗ trợ có thể liên hệ Đại sứ quán để được hướng dẫn, đồng thời thực hiện theo chỉ dẫn của cơ quan chức năng Thái Lan tại khu vực đang lưu trú. Với các vấn đề liên quan đến chuyến bay, hành khách nên liên hệ trực tiếp với hãng hàng không hoặc kiểm tra thông tin từ sân bay trước khi di chuyển.