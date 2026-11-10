Tỉnh Hà Tĩnh và MobiFone hợp tác thực hiện chuyển đổi số

Đại diện lãnh đạo tỉnh Hà Tĩnh và Tổng công ty Viễn thông MobiFone trao đổi thỏa thuận hợp tác. (Ảnh: NT)

Theo thỏa thuận hợp tác, tỉnh Hà Tĩnh và Tổng công ty Viễn thông MobiFone sẽ triển khai các hoạt động hợp tác các giải pháp về chính quyền số; giới thiệu, tư vấn các giải pháp về cơ sở dữ liệu tổng hợp toàn tỉnh, đồng bộ với các cơ sở dữ liệu quốc gia và phát triển cơ sở dữ liệu chuyên ngành của tỉnh; phát triển nền tảng số tổng hợp, phân tích dữ liệu; ứng dụng trí tuệ nhân tạo, phát triển trợ lý ảo phục vụ các hoạt động nghiệp vụ, quản lý nhà nước và cung cấp dịch vụ công phục vụ người dân, doanh nghiệp.

Cùng với đó, Tổng công ty Viễn thông MobiFone sẽ đề xuất, tư vấn, đầu tư phát triển hạ tầng công nghệ thông tin, viễn thông hiện đại, đồng bộ, đáp ứng yêu cầu chuyển đổi số toàn diện tỉnh Hà Tĩnh, nỗ lực mở rộng vùng phủ sóng 4G rộng khắp toàn tỉnh; hỗ trợ, phát triển 5G phù hợp với lộ trình phát triển hạ tầng số thời kỳ 2025-2030 trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh, ưu tiên phát triển tại các địa bàn trọng yếu, đủ điều kiện triển khai, phủ sóng tại các khu vực, địa điểm trung tâm, các khu công nghiệp, cụm công nghiệp, khu kinh tế…

Để thực hiện các nội dung hợp tác, Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh cam kết tạo điều kiện thuận lợi để Tổng công ty Viễn thông MobiFone kết nối, trao đổi, giới thiệu các giải pháp trong lĩnh vực chuyển đổi số liên quan đến việc triển khai thực hiện các chủ trương, chính sách về chuyển đổi số; tạo điều kiện để Tổng công ty Viễn thông MobiFone nghiên cứu, tư vấn, đề xuất các giải pháp chuyển đổi số, phát triển hạ tầng mạng lưới và dịch vụ viễn thông, công nghệ thông tin trên địa bàn tỉnh; đồng thời tham gia các hoạt động an sinh xã hội, vì cộng đồng tại địa phương.

Cùng với đó, Tổng công ty Viễn thông MobiFone sẽ chủ động bố trí nguồn lực phù hợp để triển khai thực hiện các nội dung theo thỏa thuận hợp tác; thực hiện đúng quy định của pháp luật về công tác bảo đảm an toàn thông tin, an ninh mạng và các lĩnh vực thuộc phạm vi bí mật nhà nước, không để rò rỉ thông tin về cơ sở hạ tầng viễn thông, công nghệ thông tin, cơ sở dữ liệu...

Phát biểu tại lễ ký kết thỏa thuận hợp tác, đại diện lãnh đạo tỉnh Hà Tĩnh và Tổng công ty Viễn thông MobiFone đánh giá, ghi nhận sự đồng hành, phối hợp hiệu quả của 2 đơn vị trong thời gian qua đã góp phần từng bước hình thành nền tảng dữ liệu phục vụ công tác chỉ đạo, điều hành; nâng cao năng lực quản lý, giám sát và cung cấp dịch vụ số; đồng thời mở rộng khả năng tiếp cận các tiện ích số cho người dân, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh.

Tổng công ty Viễn thông MobiFone cam kết đồng hành cùng tỉnh trong nghiên cứu, đề xuất và hỗ trợ các giải pháp phục vụ công tác vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp; nâng cao hiệu quả chỉ đạo, điều hành; thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội, đồng thời nâng cao chất lượng phục vụ người dân và doanh nghiệp trên nền tảng số...