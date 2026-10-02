Tinh Hà 'Say Hi': Xoay Vòng bất ngờ thắng giải The Group Performance Icon

Tại lễ công bố & trao giải của chương trình Tinh Hà “Say Hi”, Xoay Vòng chính thức được gọi tên cho hạng mục The Group Performance Icon - Màn trình diễn nhóm sáng tạo nhất. Khoảnh khắc nhóm nhận giải nhanh chóng thu hút sự chú ý, đặc biệt khi nhìn lại hành trình của sân khấu Xoay Vòng từ những vòng đầu tiên.

"Tiểu phẩm" của team Xoay Vòng khi nhận giải The Group Performance Icon.

Nhìn lại hành trình tại Tinh Hà “Say Hi”, Xoay Vòng từng có khởi đầu khá chật vật. Ở Livestage 1, HURRYKNG đảm nhận vị trí đội trưởng đồng hành cùng JSOL, CONGB và Vương Bình. Đây cũng là lần đầu nam rapper GERDNANG giữ vai trò đội trưởng tại chương trình.

Cùng nhìn lại sân khấu “Xoay Vòng” - điểm khởi đầu cho một hành trình đầy bất ngờ.

Với màu sắc Alternative Rock khác với hình ảnh Hip-Hop quen thuộc của HURRYKNG, Xoay Vòng được xây dựng xoay quanh hình ảnh một chàng trai mắc kẹt trong mối quan hệ đã không còn phù hợp. Bốn thành viên kết hợp phần hát, rap và vũ đạo trên sân khấu được thiết kế với hình ảnh vòng tròn, tái hiện cảm giác liên tục lặp lại.

Dù sân khấu Xoay Vòng được nhận xét là không quá cầu kỳ về mặt dàn dựng, tiết mục vẫn tạo được điểm nhấn nhờ cách sắp xếp góc máy và chuyển cảnh. Việc liên tục thay đổi góc quay, bắt cận biểu cảm của từng thành viên rồi mở rộng khung hình ở những đoạn cao trào giúp sân khấu giữ được nhịp điệu và tạo cảm giác chuyển động, phù hợp với tinh thần “xoay vòng” của ca khúc. Những lựa chọn về hình ảnh này cũng khiến một sân khấu có thiết kế tương đối đơn giản trở nên sáng tạo phù hợp với giải thưởng The Group Performance Icon.

Tuy nhiên, trước đây, tiết mục này lại xếp ở hạng cuối tại Livestage 1. Chính kết quả này khiến khoảnh khắc Xoay Vòng được gọi tên ở The Group Performance Icon càng tạo nên sự tương phản đáng chú ý khi từ vị trí cuối bảng trong màn chào sân đến một giải thưởng dành cho dấu ấn trình diễn nhóm.

Đặc biệt, với Anh Trai HURRYKNG, The Group Performance Icon cũng là một dấu mốc đáng nhớ sau lần đầu nam rapper thử sức ở vị trí đội trưởng. Trước đó, nam rapper từng chia sẻ rằng anh ban đầu không muốn đảm nhận vai trò này, nhưng sự tin tưởng của các thành viên đã khiến anh quyết định thử sức.

Từ việc xếp cuối bảng ở Livestage 1 đến The Group Performance Icon, Xoay Vòng đã thật sự có một cú “xoay” ngoạn mục tại Tinh Hà “Say Hi”. Cũng là cái tên ấy, cũng là những thành viên ấy, nhưng sau một vòng xoay của cuộc hành trình, Xoay Vòng đã trở lại với một vị trí hoàn toàn khác khi nhận được sự công nhận cho chính dấu ấn trình diễn nhóm mà bốn thành viên đã cùng nhau tạo nên.