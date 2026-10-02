Tinh Hà 'Say Hi': Wren Evans nhận giải Sáng tạo, HURRYKNG 'gắn kết anh em'

Hành trình tại Tinh Hà “Say Hi” không chỉ được tạo nên bởi những sân khấu trình diễn mà còn là dịp để các Anh Trai thể hiện màu sắc riêng trong nhiều khía cạnh khác nhau. Loạt giải thưởng được trao lần này lần lượt gọi tên JSOL, Captain Boy, Wren Evans, Dương Domic và HURRYKNG, với mỗi danh hiệu ghi nhận một dấu ấn riêng của các nghệ sĩ đã đóng góp cho chương trình.

Mở đầu là danh hiệu The Creative Icon - Anh Trai Sáng Tạo Ấn Tượng Nhất thuộc về JSOL. Trong suốt hành trình tại Tinh Hà “Say Hi”, JSOL mang đến hình ảnh một nghệ sĩ không ngại thử nghiệm và làm mới cách thể hiện của mình. Từ âm nhạc, trình diễn đến cách xây dựng sân khấu, nam nghệ sĩ liên tục tạo nên những điểm nhấn mang màu sắc cá nhân. Danh hiệu The Creative Icon vì thế trở thành một dấu ấn đáng chú ý, ghi nhận khía cạnh sáng tạo của JSOL tại chương trình.

Không khí trẻ trung tiếp tục với Captain Boy tại hạng mục The Young Icon - Anh Trai Đại Diện Thế Hệ Trẻ. Là một trong những gương mặt trẻ của chương trình, Captain Boy mang đến nguồn năng lượng sôi nổi cùng phong cách biểu diễn đa màu sắc. Nam nghệ sĩ cũng từng bước tạo được dấu ấn riêng thông qua những màn trình diễn ấn tượng và quá trình đồng hành cùng các Anh Trai. Với The Young Icon, Captain Boy có thêm một dấu mốc đáng nhớ trong hành trình tại Tinh Hà “Say Hi”.

Ở khía cạnh sáng tạo âm nhạc, Wren Evans được gọi tên với danh hiệu The Music Creative Icon - Anh Trai Sáng Tạo Âm Nhạc Ấn Tượng Nhất. Vốn nổi tiếng với màu sắc âm nhạc đầy chất riêng, Wren Evans tiếp tục phát huy thế mạnh này khi xuất hiện tại Tinh Hà “Say Hi”. Những lựa chọn về âm nhạc, cách xử lý và tư duy xây dựng phần trình diễn giúp nam nghệ sĩ tạo nên dấu ấn riêng giữa hành trình tập thể. Danh hiệu lần này cũng ghi nhận một trong những màu sắc nổi bật mà Wren Evans mang đến cho chương trình: Sự sáng tạo được đặt trực tiếp vào âm nhạc và sân khấu.

Một trong những kết quả đáng chú ý nhất thuộc về Dương Domic với danh hiệu The Leader Icon - Đội Trưởng Được Yêu Thích Nhất. Đây là hạng mục được quyết định thông qua bình chọn của chính 24 Anh Trai, qua đó mang đến một góc nhìn khác về vai trò đội trưởng tại chương trình. Dương Domic nhận được 16/24 phiếu bình chọn, qua đó trở thành người được gọi tên cho danh hiệu này. Con số 16 phiếu cũng cho thấy dấu ấn của Dương Domic trong quá trình đảm nhận vai trò dẫn dắt đội hình, đồng hành cùng các thành viên và xây dựng tinh thần chung trong những chặng đường đã qua.

Khép lại loạt danh hiệu là HURRYKNG với The Brotherhood Icon. Nếu sân khấu là nơi nam rapper thể hiện cá tính âm nhạc, hành trình tại Tinh Hà “Say Hi” còn để lại những khoảnh khắc HURRYKNG đồng hành và kết nối với các Anh Trai. Danh hiệu The Brotherhood Icon tập trung vào chính khía cạnh này, ghi nhận tinh thần gắn kết và màu sắc anh em mà HURRYKNG thể hiện trong chương trình.

Những danh hiệu lần này vừa gọi tên những cá nhân để lại dấu ấn trên sân khấu vừa cho thấy nhiều màu sắc khác nhau trong hành trình của các Anh Trai tại Tinh Hà “Say Hi”. Từ sức sáng tạo của JSOL, nguồn năng lượng trẻ của Captain Boy, dấu ấn âm nhạc của Wren Evans đến khả năng dẫn dắt của Dương Domic và tinh thần anh em của HURRYKNG, mỗi giải thưởng đều góp thêm một mảnh ghép vào hành trình chung của chương trình năm nay.