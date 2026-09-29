Tinh Hà 'Say Hi' vào chặng cuối đua vote: Vét sạch ví, fan lấy đồ ăn, truyện cũ ra gây quỹ

Cuộc bình chọn hạng mục Quán quân & Best 5 của Tinh Hà “Say Hi” sẽ khép lại lúc 21h30 ngày 2/10. Cho tới giờ, ngoại trừ 3 cái tên ổn định trong Best 5 từ ngày đầu gồm: Quang Hùng MasterD, Dương Domic và CONGB, 2 cái tên còn lại thay đổi liên tục với lần cập nhật gần nhất ngày 27/9 là buitruonglinh và Sơn.K.

Khi mà "ngân sách" của các FC, fansite và fan đã dần cạn kiệt khi trải qua gần 3 tuần ròng rã, chương trình bất ngờ tung ra một cú twist vào những ngày cuối khi công bố mở khóa đặc quyền X4 lượt bình chọn vào khung giờ 19h - 21h ngày 1/10 cho những tài khoản tích lũy hóa đơn merchandise từ 5 triệu đồng trở lên trong 3 ngày từ 28 - 30/9. Tức là cùng một số tiền bỏ ra nhưng khi thanh toán trong khung giờ vàng, số lượt vote thu về sẽ gấp 4 lần so với bình thường. Điều đó đồng nghĩa, thứ tự xếp hạng hoàn toàn có thể bị "lật kèo" chỉ trong khoảng thời gian ngắn ngủi tùy thuộc vào sức chi của fan.

Cú twist này đã tác động tới fandom của tất cả các nghệ sĩ, đặc biệt là những nghệ sĩ đang ở trong Top 10. Không ai muốn "sảy chân" ở chặng cuối, như UNICONGS từng nhận cú sốc khi CONGB bất ngờ ra khỏi Best 5 tại Chung kết Anh Trai "Say Hi" 2025 dù trước đó chưa từng "out top". Vậy nên mới có những tình huống dở khóc dở cười, khi fan đã vét sạch ví để gây quỹ vote liền "nảy số" giveaway để gây quỹ vote với chủ trương “nhà có gì xài nấy”.

Không chỉ những món đồ liên quan đến nghệ sĩ, người hâm mộ còn mang đủ loại quà “cây nhà lá vườn” ra giveaway (GA): Từ gia vị, bánh tráng, trái cây cho đến cả bào ngư, yến sào, cồi sò điệp. Mỹ phẩm, phụ kiện, quần áo... cũng góp mặt trong danh sách vật phẩm gây quỹ. Ai có gì xài nấy, tất cả đều hướng đến một mục tiêu chung đó là kêu gọi cộng đồng chung tay tích đơn, gây quỹ bình chọn và tăng thứ hạng thần tượng thật nhanh trong những ngày cuối.

Để fan dễ "quẹo lựa" vật phẩm GA gây quỹ, Archer nhà buitruonglinh đã lập cả danh sách tổng hợp với số lượng "kèo" GA đã lên tới hơn 80 với đủ hạng mục phong phú.

Đem cả bộ sách Harry Potter được giữ gìn cẩn thận ra gây quỹ, đủ biết fan quyết tâm "bế" idol về đích thế nào.

Giữa không khí gây quỹ sôi động của Archer, buitruonglinh sẵn sàng góp vui với GA vé encore.

Minigame, giveaway là một trong những hình thức tổ chức trò chơi để huy động đóng góp quỹ phổ biến trong các fandom. Người tham gia sẽ có cơ hội nhận những món đồ liên quan đến nghệ sĩ với điều kiện đóng góp một khoản tiền nhất định vào quỹ. Số tiền này sau đó được dùng để bình chọn giải thưởng cho nghệ sĩ trong các cuộc thi.

Khi không còn gì để GA thì chúng ta vẫn còn... tài khoản mạng xã hội.

Bên cạnh đó, các FC còn triển khai nhiều cách “ủn quỹ” khác như trợ giá 50%, 60%, thậm chí tới 75% cho đơn hàng để đổi lấy lượt vote, gom đơn của nhiều người,... Fan "phú bà" thì mở "flag" donate một khoản lớn, hàng chục tới cả trăm triệu, khi cộng đồng fan "đối ứng" một số lượng hoá đơn nhất định.

Qua những hoạt động này, có thể cảm nhận sự yêu thương, ủng hộ hết mình mà người hâm mộ dành cho idol của mình. Đây là điều quý giá hơn bất kỳ giải thưởng nào mà nghệ sĩ có thể giành được và cũng sẽ là hành trang đường dài giúp họ tiến xa trong sự nghiệp âm nhạc khi show khép lại.

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