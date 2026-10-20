Tinh Hà 'Say Hi': Trụ sao ước nguyện cập bến Hà Nội, 3 Anh Trai xác nhận giao lưu

Ngày 19/10, fanpage Tinh Hà “Say Hi” công bố thông tin Trụ sao ước nguyện sẽ chính thức cập bến Thủ đô Hà Nội. Đây là hoạt động tiếp nối hành trình tại TP.HCM, nơi người hâm mộ cùng nhau gấp sao, gửi lời chúc và hoàn thiện những món quà tinh thần dành tặng 24 Anh Trai trước thềm concert.

Đáng chú ý, sự kiện khai mở trạm dừng chân tại Thủ đô sẽ có sự góp mặt của ba Anh Trai: Dương Domic, DILLAN và DANG HONG HAI. Buổi giao lưu dự kiến diễn ra lúc 19h ngày 20/10 tại TTTM Vincom Center Bà Triệu, Hà Nội. Khu vực sự kiện mở cửa từ 17h30 cùng ngày. Sau chương trình, Trụ sao ước nguyện sẽ tiếp tục được đặt tại đây đến hết ngày 25/10 để người hâm mộ có thêm thời gian ghé thăm và gửi sao.

Theo thông báo từ Ban tổ chức, lần này chương trình sẽ mang đến Hà Nội một trụ sao duy nhất để người hâm mộ của cả 24 nghệ sĩ cùng tham gia gửi sao. Thay vì mỗi fandom tập trung vào một trụ riêng, hoạt động tạo cơ hội để các "nhà" cùng góp sức, gửi gắm những lời chúc và kỳ vọng dành cho dàn Anh Trai trước hai đêm concert tiếp theo.

Trước đó, hoạt động Tinh Hà Ước Nguyện đã trở thành điểm hẹn của nhiều FC tại TP.HCM. Không chỉ là nơi hoàn thiện những trụ sao dành riêng cho thần tượng, hoạt động còn tạo cơ hội để người hâm mộ gặp gỡ, trò chuyện và hỗ trợ nhau trong quá trình chuẩn bị quà tặng. Từ những ngôi sao giấy được gấp thủ công đến lời nhắn gửi viết tay, mỗi phần đóng góp đều mang dấu ấn riêng của từng người hâm mộ.

Việc đưa Trụ sao ước nguyện đến Hà Nội cũng nối dài chuỗi hoạt động bên lề chuỗi concert, trong bối cảnh khán giả đang hướng sự chú ý đến chặng diễn tiếp theo của Tinh Hà “Say Hi”. Đặc biệt, sau khi ban tổ chức công bố bổ sung Đêm 4 vào ngày 15/11, người hâm mộ Thủ đô sẽ có thêm một đêm gặp gỡ 24 Anh Trai, bên cạnh Đêm 3 diễn ra ngày 14/11 tại Trung tâm Triển lãm Việt Nam (VEC), Đông Anh, Hà Nội.