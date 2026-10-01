Tinh Hà 'Say Hi' nếu có giải 'Best meme', Anh Trai nào sẽ giành chiến thắng?

Chung kết Tinh Hà "Say Hi" sẽ vinh danh đội hình Best 5 chính thức, cùng những giải thưởng như Best Hit - Ca khúc thành công nhất, Best Transformer - Anh Trai có sự chuyển mình xuất sắc... Thế nhưng, khán giả còn mong đợi có thêm một hạng mục mang tên Best Meme - Anh Trai sở hữu nhiều khoảnh khắc hài hước nhất, thậm chí có sẵn "dàn đề cử" ngay sau đây.

HURRYKNG

Ngay từ tập 1, HURRYKNG đã thể hiện bản thân là một trong những "cây hài" nổi bật của Tinh Hà "Say Hi". Nam nghệ sĩ liên tục "thả miếng", khiến cho MC Trấn Thành và các Anh Trai khác không nhịn được cười. Những lần anh khiến khán giả phải cười ngất bao gồm khoảnh khắc anh nói tiếng Tây Ban Nha, tiếng Hàn, nhảy múa loạn xạ theo các màn trình diễn, la lớn tên các Anh Trai khác (như Xuân Định KY, IVAN...), hay nhất là giúp cụm từ "Khán giả ơi" trở nên phổ biến hơn.

Những khoảnh khắc hài hước của HURRYKNG. Nguồn: @ddk.yoonwon

Thể Thiên

Dù bị loại sớm nhưng Thể Thiên cũng là một trong số những ứng cử viên sáng giá cho ngôi vị "cây meme di động" của Tinh Hà "Say Hi". Không ít khán giả đã phải bất ngờ trước sự khác biệt một trời một vực giữa phong cách và chất giọng của anh chàng. Từ câu "Em biết em chết liền luôn á" đến "Khởi lên", Thể Thiên luôn để lại những khung hình đáng nhớ mỗi khi xuất hiện.

Vương Bình

Cũng là một cái tên ra về trong sự tiếc nuối của người xem, Vương Bình trở nên đáng nhớ bởi hàng loạt những lần "cười mồi" của mình. Những Anh Trai như HURRYKNG, Pháp Kiều, Sơn.K... biết cách khiến nam ca sĩ sinh năm 1996 cười không dừng được, từ đó giúp anh càng thêm được yêu thích. Màn vũ đạo Mất La Bàn như đưa cơm của anh chàng còn trở thành trào lưu gây sốt, được người người nhà nhà "tái hiện".

Ali Hoàng Dương

Ra về ngay trước thềm Chung kết, Ali Hoàng Dương khiến người xem tiếc hùi hụi không chỉ ở tài năng, mà còn hình tượng hài hước "lột xác" hoàn toàn so với mùa 1. Trong suốt cuộc thi, "dì Sáu" của Tinh Hà "Say Hi" liên tục buông lời chọc ghẹo các anh em khác, thậm chí có cả Trấn Thành. Anh chàng có nhiều khoảnh khắc gây chú ý như "Cha mẹ họ Nguyễn không lẽ đặt họ Lê", hay mảng miếng "có màu" được nhiều Anh Trai khác sử dụng.

Ali Hoàng Dương đầy "mảng miếng" trong Tinh Hà "Say Hi". Nguồn: @ntt.bun

CoolKid

Là một trong những thí sinh có sự thay đổi vượt bậc trong Tinh Hà "Say Hi", CoolKid khiến những ai biết đến anh chàng từ trước đó phải bất ngờ. Không còn là rapper cực ngầu của DG House hay Rap Việt, CoolKid lần này cho thấy một khía cạnh dễ thương, hài hước đến bất lực vì thân hình nhỏ nhắn. Hình ảnh anh chàng chật vật đeo chiếc trống khổng lồ, cõng Song Luân, tương tác cùng khách mời Naomi trên sân khấu, làm thẩm phán trong bài LAVIEM... đều trở thành chủ đề hút tương tác khủng.