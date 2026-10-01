Tinh Hà 'Say Hi': Loạt khoảnh khắc 'brotherhood' khiến khán giả 'lụy' show

Nếu tìm một “đặc sản” của Tinh Hà “Say Hi” bên cạnh những sân khấu bắt mắt và loạt meme phủ sóng mạng xã hội, có lẽ đó chính là tinh thần anh em "brotherhood". Ở Tinh Hà, các Anh Trai vừa là đối thủ trong những vòng đấu căng thẳng, vừa là đồng đội, người hỗ trợ, người "vớt miếng" cho nhau. Chính những tương tác tự nhiên ấy khiến khán giả có cảm giác đang theo dõi một nhóm bạn cùng trải qua một hành trình dài, thay vì chỉ xem một chương trình truyền hình thực tế.

"Brotherhood" ở Tinh Hà cũng không chỉ xuất hiện trên sân khấu. Đó có thể là một người anh chủ động san sẻ áp lực với đàn em, một người bạn kiên nhẫn giúp thành viên khác hòa nhập, những cái ôm sau vòng loại hay đơn giản là những màn “quăng miếng” qua lại ở hậu trường. Mỗi mối quan hệ lại có một màu sắc riêng.

buitruonglinh - KIMLONG: Câu chuyện chia cát-xê

Điều bất ngờ với khán giả Tinh Hà là mối quan hệ anh em giữa buitruonglinh và KIMLONG có “lịch sử” khá đặc biệt. Chính buitruonglinh là người rủ cậu em KIMLONG tham gia vào dàn nhạc biểu diễn khi còn học tại Nhạc viện TP.HCM. Sau buổi diễn, "cát-sê" cho mỗi thành viên dàn nhạc là 400.000 đồng nhưng buitruonglinh đã chia thêm 100.000 đồng từ phần cát-xê của mình cho KIMLONG mà không để cậu em biết. Gặp lại nhau tại Tinh Hà “Say Hi”, hai anh em nay đã ở một vị thế mới, có những dấu ấn riêng trên con đường sự nghiệp với cộng đồng fan của riêng mình.

﻿Tại Tinh Hà "Say Hi", Kim Long và buitruonglinh chia sẻ về kỷ niệm đi diễn cùng nhau. Nguồn: @danem.anhlong.

HURRYKNG - KIMLONG: “Gánh” hộ điểm phạt để san sẻ áp lực

Trong thử thách ghi hình theme song, KIMLONG - vốn trước đó chỉ tập trung hoạt động phòng thu - chịu áp lực lớn khi liên tiếp mắc lỗi trình diễn. Nhận thấy gánh nặng tâm lý của người em, HURRYKNG chủ động nhận thay 20 điểm phạt vào điểm cá nhân để KIMLONG có thêm động lực. Sự tinh tế, hỗ trợ đúng lúc cho thấy sự nghĩa trượng, hào sảng của "chủ trại Ngỗng" khiến người xem cảm động.

﻿Ở phần quay theme song tại Tinh Hà Say Hi, HURRYKNG chủ động nhận phần trừ 20 điểm của KIMLONG về mình để động viên, tiếp sức người anh em. Nguồn: @danem.anhlong.

CONGB - DANG HONG HAI: Xóa bỏ hiểu lầm để thân hơn

CONGB và DANG HONG HAI vốn đã quen biết từ khi tham gia show sống còn tại Hàn Quốc. Tuy nhiên, lịch trình bận rộn cùng áp lực và những mục tiêu riêng tại Tinh Hà "Say Hi" khiến cả hai có thời điểm ít tương tác.

Thay vì để mối quan hệ dần "đóng băng", Hồng Hải thẳng thắn nói ra những suy nghĩ của mình và chia sẻ mong muốn được kết nối nhiều hơn với CONGB. Anh cũng không bỏ lỡ dịp chia sẻ rằng chính thành công của CONGB tại Anh Trai "Say Hi" 2025 đã truyền cảm hứng và khích lệ Hồng Hải quyết định về nước, tham gia Tinh Hà "Say Hi".

Sau cuộc nói chuyện "phá băng" đó, DANG HONG HAI và CONGB đã có dịp chung đội, tương tác vui vẻ cả trong và ngoài show.

Những chia sẻ của DANG HONG HAI về CONGB khiến nhiều anh trai, trong đó có CONGB xúc động. Nguồn: @dawg_hh.

Thể Thiên - IVAN: Điểm tựa đáng yêu

Với IVAN, Tinh Hà cũng là hành trình làm quen với văn hóa và môi trường V-Biz. Chung đội tại Live Stage 1, Thể Thiên - người đã sống phần lớn thời gian tại Mỹ nhanh chóng đồng cảm với IVAN và giúp đỡ cậu bạn Malaysia từng bước hòa nhập với anh em và với cả cuộc sống tại TP.HCM.

Thể Thiên từng chia sẻ về những hoạt động cả hai cùng thực hiện như khám phá hàng quán, nấu ăn và trò chuyện để giúp IVAN hòa nhập với môi trường mới. Tương tác giữa 2 người dễ thương đến nỗi đã có không ít fan "đẩy thuyền" hai Anh Trai này.

﻿Nguồn: @ivan_puppy.

HURRYKNG - Vương Bình: Cùng "tần số" từ hậu trường tới sân khấu

Vương Bình được fan trêu là "người thứ ba" xen vào giữa "cặp đôi" Khỉ - Ngỗng (HURRYKNG và Wean). Hai người được fan đặt biệt danh là "cặp đôi cười mồi", cùng "tần số" với những câu đùa "vô tri" và những tràng cười sảng khoái không thèm giữ hình tượng. Tình bạn giữa HURRYKNG và Vương Bình để lại dấu ấn trên sân khấu chung kết khi Vương Bình được mời cùng tham gia tiết mục solo 1000 Thắc Mắc của "Hai Khang". Tiết mục này cũng mang màu sắc hài hước, thoải mái như chính tính cách và tương tác giữa 2 Anh Trai.

HURRYKNG và Vương Bình cùng chia sẻ về sự kết hợp trong "1000 Thắc Mắc". Nguồn: @noicovotri.

Song Luân và đàn em nhỏ: Người anh kết nối cả Tinh Hà

Trong hành trình tại Tinh Hà, Song Luân chính là người giữ vai trò kết nối giữa các Anh Trai hai mùa và các tân binh lần đầu tham gia Vũ trụ "Say Hi". Anh luôn tranh thủ hỏi han, chia sẻ kinh nghiệm với các em, quan sát các thành viên và hỗ trợ khi cần, nhưng cũng không ngại "hết ga hết số" trong những màn đùa nghịch hoặc thử thách trò chơi cùng đàn em.

Khán giả đã vỡ òa cảm xúc khi Song Luân dừng bước ở Live Stage 3 với tâm thế nhẹ nhàng của người đã hoàn thành vai trò của người anh cả. Anh trao những cái ôm và lời dặn dò cho các thành viên tiếp tục hành trình trong khi những anh em ở lại bứt rứt, không muốn chia tay với người anh.

Được xem là "anh cả" của dàn Anh Trai, Song Luân luôn dành nhiều tình cảm, sự quan tâm cho những Anh Trai còn lại. Nguồn: @emgaicuamsb.

Trên đây chỉ là vài khoảnh khắc ghi lại dấu ấn tình anh em sâu đậm nhất của Tinh Hà "Say Hi". Từ những màn tương tác hài hước của các thành viên, những lần cùng nhau luyện tập, góp ý cho tiết mục, chăm sóc nhau ở hậu trường đến những cái ôm sau mỗi vòng đấu, chương trình liên tục tạo ra những khoảnh khắc khiến khán giả phải xuýt xoa, trầm trồ về "brotherhood" giữa các Anh Trai.

Có lẽ điều thú vị nhất nằm ở chỗ: Tính sống còn quyết liệt của Tinh Hà “Say Hi” cho các Anh Trai rất nhiều lí do để cạnh tranh nhưng cũng là môi trường để họ đồng cảm, gắn kết, yêu thương nhau. Điều đó khiến khi mỗi vòng thi khép lại, dù muốn idol của mình đi tới những vị trí cao nhất nhưng đồng thời, khán giả đều cảm thấy buồn bã, xúc động khi có ai đó phải rời chương trình.