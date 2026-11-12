Tinh Hà 'Say Hi' khuấy đảo Hà Nội: Dàn Anh Trai được fan đón từ sân bay đến sự kiện

Ngay khi vừa đáp xuống sân bay Nội Bài, dàn Anh Trai đã được khán giả đón tiếp nồng nhiệt. Đáp lại niềm yêu thương của người hâm mộ, các Anh Trai cũng không ngần ngại tương tác và ký tặng, tạo nên khung cảnh như một buổi fan-meeting nhỏ ngay tại sân bay.

Trước đó, tại TP.HCM, các Anh Trai như CAPTAIN BOY, IVAN, KIMLONG và DANG HONG HAI cũng đã có mặt để check-in tại sân bay trước giờ khởi hành. Sau đó, những khoảnh khắc "slay" thường thấy của Thể Thiên và Pháp Kiều cũng đã được ống kính ghi lại.

Các Anh Trai selfie check-in, kèm lời hẹn khán giả tại Vincom Mega Mall Smart City.

Với đợt không khí lạnh tại Hà Nội những ngày này, các HiMom, HiDad cũng gửi gắm những lời chúc sức khỏe cho nghệ sĩ yêu thích của mình. Pháp Kiều luôn biến hóa bằng những bộ trang phục ấn tượng, đúng với danh hiệu The Transformation Icon. Khán giả cũng dành lời nhắc Pháp Kiều nhớ giữ ấm, bên cạnh những khen ngợi cho trang phục và phong thái kiêu kỳ thường thấy của Hoa Hồng Gai.

Khán giả dành lời khen và gửi gắm về sức khỏe khi thấy trang phục "trên đông, dưới hè" của Pháp Kiều.

Trong khi đó, IVAN vốn đã “lệch dresscode” với các Anh Trai ngồi cùng, thì khi có mặt tại Hà Nội, anh vẫn không hề thay đổi. Ngay khi IVAN cập nhật hình ảnh cá nhân khi tới Thủ Đô, nhiều khán giả đã nhắc anh nhớ mặc thêm áo lạnh trước khi trời rét vào buổi tối. Tuy nhiên, IVAN vẫn tỏa sáng với visual của mình, không hề biến sắc giữa mùa Đông lạnh giá.

Không để người hâm mộ phải chờ đợi lâu, tối 11/11, nhiều Anh Trai tiếp tục xuất hiện tại sự kiện HÀ NỘI “SAY HI” - GET A SURPRISE, diễn ra ở Vincom Mega Mall Smart City. Tại đây, các nghệ sĩ có dịp giao lưu trực tiếp, tương tác và mang đến những khoảnh khắc gần gũi cùng khán giả Thủ đô.

Các Anh Trai còn tranh thủ nhá hàng một số ca khúc như Together We Shine, tết tình, khiến người hâm mộ không khỏi phấn khích. Những giai điệu quen thuộc được hé lộ ngay tại sự kiện càng làm tăng sự mong chờ của khán giả trước thềm hai đêm concert sắp tới.

Các Anh Trai còn tranh thủ nhá hàng ca khúc "Together We Shine".

Sau hoạt động giao lưu, người hâm mộ sẽ tiếp tục có dịp gặp gỡ dàn Anh Trai trong buổi rehearsal outfit từ 14h-19h ngày 12/11, trước khi chính thức bước vào hai đêm concert D-3 và D-4 vào ngày 14 và 15/11 tại Hà Nội.