Tinh Hà 'Say Hi': 5 Anh Trai hạng mục The Transformation Icon đã biến hóa ra sao?

HYO - Chàng tân binh đa tài của Vũ trụ “Say Hi”

HYO chào sân Vũ trụ "Say Hi" cùng chiếc guitar, trình diễn một ca khúc do chính mình sáng tác. Trái ngược với hình ảnh mộc mạc đầy tính nghệ sĩ tại phòng Tinh Hà, tân binh sinh năm 2003 lột xác hoàn toàn bằng bộ vest lịch lãm, “chất chơi” trong Dancing My Way tại Livestage 1.

2 lần xuất hiện tiếp theo, HYO lại trở về hình tượng “chàng thơ” qua 2 bản tình ca Mưa Vội Phóng và MRT. Trải qua nhiều thể loại nhạc, nam nghệ sĩ của nhà DreamS khó có thể bị lu mờ bởi chất giọng trầm ấm đặc trưng và phần rap nổi bật. Dù bị “chiếu đèn” và phải dừng bước sau Giải Cứu Thế Giới tại Livestage 4, HYO vẫn để lại ấn tượng sâu đậm và thu hút thêm nhiều fan sau hành trình “Say Hi” của mình.

Ali Hoàng Dương - Tiếc nuối của nhiều khán giả

4 Livestage tại Tinh Hà “Say Hi” là 4 hình ảnh khác nhau hoàn toàn của Ali Hoàng Dương. Từ chàng bad boy trong Bad Night, anh "dân tổ" trong Mưa Vội Phóng, lịch lãm với MRT đến ma cà rồng ở 5 tháng, Ali đều cho thấy khả năng thích nghi mạnh mẽ của mình. Qua từng vòng, khán giả đều được “dát vàng lỗ tai” bởi giọng ca của Anh Trai sinh năm 1996; những yếu tố khác như vũ đạo, thần thái biểu diễn cũng được nâng cấp mạnh mẽ. Anh thể hiện nỗ lực bứt phá khỏi vùng an toàn khi tham gia trình diễn múa cột cùng CONGB trong phần dance battle.

Có lẽ chính vì những màn trình diễn đầy thuyết phục trên mà khán giả lại càng nuối tiếc khi không được chứng kiến solo stage của Ali Hoàng Dương. Đây là lần thứ 2 anh lỡ hẹn với chung kết của Vũ trụ “Say Hi”, sau khi dừng bước cũng tại Livestage 4 của Anh trai “Say Hi” 2024.

Không thể tiến vào Chung kết, Ali vẫn có một hành trình "Say Hi" thành công khi cho khán giả thấy được nhiều khía cạnh mới mẻ của bản thân mình.

IVAN - Bất ngờ lớn nhất của Tinh Hà “Say Hi”

Với khởi điểm là một performer, IVAN lại bất ngờ là nhân tố thể hiện đúng tinh thần “nhạc nào cũng nhảy”. Chào sân với hình tượng đáng yêu để giới thiệu bản thân trong Im Đợi Người Anh Thương, Anh Trai người Malaysia lập tức bứt phá khỏi vùng an toàn để hóa thành một rapper gai góc, đúng nghĩa “quậy tung nóc” với Có Gì Đâu Mà Cay.

Hình ảnh dễ thương, năng động quen thuộc ở Livestage 1 không phải là thứ duy nhất IVAN mang đến Tinh Hà "Say Hi".

Ở Livestage 3, IVAN mang đến hình ảnh sâu sắc, trưởng thành hơn trong Run To You, và khép lại hành trình Tinh Hà “Say Hi” trong bộ trang phục mang nét truyền thống Việt tại Giải Cứu Thế Giới. Từ một tân binh còn e thẹn ở những tập đầu, cựu thí sinh Starlight Boys đã dần “hòa tan” với 23 Anh Trai còn lại, cùng khả năng tiếng Việt ngày càng được cải thiện. Những yếu tố trên đã giúp IVAN bứt phá và có được vị trí trong Top 5 The Transformation Icon.

IVAN đã cho thấy anh có "sách hướng dẫn sử dụng" cho visual của mình khi luôn nổi bật trong mọi concept.

Pháp Kiều - “Hoa hồng gai” hóa “Tắc kè hoa”

Là một gương mặt quen thuộc với các chương trình của nhà "Say Hi", khán giả vẫn khó có thể đoán được Pháp Kiều sẽ làm gì trong mỗi lần xuất hiện. Bằng khả năng làm chủ sân khấu, tư duy âm nhạc đặc biệt, “Hoa hồng gai” của Rap Việt đã dần trở thành “Tắc kè hoa” khi luôn tìm được đất diễn trong mỗi Livestage, dù là cực slay trong một người như thế hay níu kéo tình yêu trong Laviem.

Một trong những hình ảnh ấn tượng nhất trong hành trình Tinh Hà “Say Hi” của Pháp Kiều là khi Anh Trai này gảy đàn tranh trong ca khúc Mất La Bàn. Vốn được biết đến với hình tượng phá cách, một Pháp Kiều dịu dàng, đằm thắm trong trang phục cổ trang và nhạc cụ truyền thống lại cuốn hút một cách bất ngờ. Việc Pháp Kiều xuất hiện trong đề cử của hạng mục này không nằm ngoài dự đoán của khán giả theo dõi chương trình.

Pháp Kiều có thể "cân" tốt những hình tượng nhẹ nhàng và bùng nổ.

Xuân Định K.Y - Trưởng thành hơn qua từng sân khấu

Dù giữ chuỗi ballad với Cô Đơn Anh Cũng Vui, MRT, Vượt Ngưỡng Tình Yêu,... Xuân Định K.Y vẫn luôn biết cách làm bản thân nổi bật bằng những giai điệu rất đặc trưng. Chính việc để lại dấu ấn riêng dù ở bất cứ sân khấu nào đã khiến cựu thí sinh Vietnam Idol được nhiều khán giả nhớ đến.

Xuân Định đã hoàn thành ước mơ để lại dấu ấn âm nhạc và thể hiện màu sắc cá nhân tại Tinh Hà “Say Hi”. Sự trưởng thành và biến hóa của anh thể hiện ở việc anh dần mở lòng hơn với những người đồng đội, dám va chạm và đặt chính mình vào nhiều thử thách mới lạ. Vì thế, Xuân Định đã vượt ra khỏi vùng an toàn của bản thân và được nhiều khán giả bình chọn vào hạng mục The Transformation Icon.