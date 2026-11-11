Tỉnh Gunma (Nhật Bản) thúc đẩy đầu tư, hợp tác với TPHCM

Đồng chí Nguyễn Lộc Hà tiếp Thống đốc tỉnh Gunma cùng đoàn công tác. Ảnh: VIỆT DŨNG

Tại buổi tiếp, Phó Chủ tịch Thường trực UBND TPHCM Nguyễn Lộc Hà chào mừng Thống đốc Yamamoto Ichita cùng đoàn công tác đến TPHCM; đánh giá cao những đóng góp của Thống đốc trong việc thúc đẩy giao lưu, hợp tác kinh tế và kết nối doanh nghiệp giữa TPHCM với tỉnh Gunma.

Theo Phó Chủ tịch Thường trực UBND TPHCM, quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam - Nhật Bản tiếp tục phát triển tích cực. Nhật Bản hiện là một trong những đối tác kinh tế quan trọng của thành phố.

Đồng chí Nguyễn Lộc Hà tặng quà lưu niệm đến Thống đốc Yamamoto Ichita. Ảnh: VIỆT DŨNG

TPHCM hiện nay hội tụ nhiều thế mạnh về tài chính, công nghiệp, thương mại, cảng biển, logistics và khoa học - công nghệ. Đây là những điều kiện thuận lợi để thành phố mở rộng hợp tác quốc tế, trong đó có việc tăng cường kết nối với các địa phương Nhật Bản.

Đánh giá cao thế mạnh của tỉnh Gunma về công nghiệp chế tạo và công nghiệp hỗ trợ, đồng chí Nguyễn Lộc Hà đề xuất hai địa phương tăng cường kết nối doanh nghiệp, thúc đẩy đầu tư, chuyển giao công nghệ và đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao. TPHCM cũng mong muốn mở rộng hợp tác nghiên cứu, ứng dụng công nghệ phục vụ chuyển đổi số, tự động hóa, phát triển công nghiệp thông minh và sản xuất bền vững.

Đoàn đại biểu hai bên chụp ảnh lưu niệm. Ảnh: VIỆT DŨNG

Cảm ơn sự đón tiếp của lãnh đạo TPHCM, Thống đốc Yamamoto Ichita đánh giá thành phố có tiềm năng và động lực phát triển mạnh mẽ. Ông nhấn mạnh vai trò đầu tàu kinh tế của TPHCM, tin tưởng thành phố không chỉ là trung tâm kinh tế của Việt Nam mà sẽ trở thành trung tâm kinh tế của khu vực Đông Nam Á và rộng hơn là châu Á.

Thống đốc Yamamoto Ichita cho biết, chuyến thăm lần này nhằm tìm hiểu sâu hơn về tiềm năng phát triển và môi trường đầu tư của TPHCM, qua đó mở ra những triển vọng hợp tác mới. Bên cạnh sản xuất, chế tạo vốn là thế mạnh, tỉnh Gunma còn quan tâm đến hợp tác trong lĩnh vực chuyển đổi số, công nghệ thông tin và các ngành dịch vụ mới.

Sau khi trao đổi về định hướng tăng cường hợp tác trong các lĩnh vực kinh tế, thương mại, đầu tư, khoa học - công nghệ và đào tạo nguồn nhân lực, hai bên cam kết sẽ tiếp tục hỗ trợ, tạo điều kiện thuận lợi để doanh nghiệp tỉnh Gunma tìm kiếm cơ hội đầu tư tại TPHCM và ngày càng nhiều doanh nghiệp Việt Nam đầu tư tại tỉnh Gunma.