Chiều 18/11, tại Hội nghị Nơi làm việc tốt nhất Việt Nam 2026 do Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) phối hợp cùng Anphabe tổ chức, các kết quả khảo sát cho thấy khoảng cách giữa quá trình tinh gọn, ứng dụng công nghệ với hiệu quả năng suất thực tế tại doanh nghiệp.

Quang cảnh hội nghị. Ảnh: S.X

Theo khảo sát nhịp đập nhân sự 2026, khoảng 90% doanh nghiệp tham gia đã thực hiện tinh gọn. Tuy nhiên, trong 405 phản hồi về kết quả tinh gọn, chỉ 12,1% cho biết tổ chức trở nên gọn, nhanh và mạnh hơn. Trong khi đó, 43,5% cho biết bộ máy gọn hơn nhưng áp lực công việc tăng mạnh, nhân viên rơi vào tình trạng quá tải.

Việc giảm nhân sự chưa đồng nghĩa với giảm khối lượng công việc. Khảo sát xu hướng người đi làm 2026 ghi nhận, 60% người lao động cho biết những công việc không cần thiết vẫn chưa được loại bỏ, 58% nhận thấy quy trình làm việc chưa được đơn giản hóa.

Khi tinh gọn không đi cùng rà soát công việc và cải tiến quy trình, áp lực có thể chuyển sang đội ngũ còn lại. Những khâu chồng chéo, công việc thiếu hiệu quả vẫn tồn tại khiến bộ máy ít nhân sự hơn chưa chắc vận hành tốt hơn.

Người lao động tìm hiểu thông tin về việc làm trong bối cảnh thị trường lao động có nhiều thay đổi. Ảnh: S.X

Bên cạnh bài toán nhân sự, ứng dụng AI cũng cho thấy khoảng cách giữa kỳ vọng và hiệu quả thực tế. Trong 156 doanh nghiệp đã triển khai AI, khoảng 90% cho biết công nghệ này tham gia ít nhất một loại quy trình công việc. Tuy nhiên, chỉ khoảng 4% ghi nhận giá trị thực tế từ AI đạt hoặc vượt kỳ vọng.

Ở cấp độ người lao động, 62% cho biết AI giúp tạo bản nháp nhanh hơn, nhưng 43% phải dành thêm thời gian kiểm tra, chỉnh sửa nội dung do AI tạo ra. Đáng chú ý, 82% người sử dụng AI chủ yếu vẫn dừng ở việc hỏi đáp hoặc xử lý các tác vụ riêng lẻ.

Theo ước tính của Tổ chức Lao động Quốc tế (ILO), năm 2024, khoảng 11,5 triệu việc làm tại Việt Nam, tương đương 20,8% tổng số việc làm, có khả năng chịu tác động của AI.

Trong đó, lao động nữ chiếm tỷ lệ cao hơn đáng kể trong các nhóm nghề có mức độ chịu tác động lớn. Điều này đặt ra yêu cầu quan tâm đến đào tạo lại, nâng cao kỹ năng và bảo đảm cơ hội thích ứng cho người lao động trong quá trình chuyển đổi công nghệ.