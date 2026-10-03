Tinh gọn hệ thống văn bản, gắn xây dựng với tổ chức thi hành pháp luật

Bảo đảm gắn kết hơn nữa giữa xây dựng và tổ chức thi hành pháp luật

Trình bày tờ trình dự án Luật tại Phiên họp, Bộ trưởng Bộ Tư pháp Hoàng Thanh Tùng cho biết, dự án Luật được xây dựng nhằm tiếp tục thể chế hóa chủ trương, đường lối của Đảng về đổi mới công tác xây dựng và tổ chức thi hành pháp luật; kịp thời xử lý những khó khăn, vướng mắc phát sinh từ thực tiễn xây dựng, ban hành VBQPPL; tăng cường hiệu quả công tác tổ chức thi hành VBQPPL và bảo đảm gắn kết hơn nữa giữa khâu xây dựng pháp luật và tổ chức thi hành pháp luật.

Dự thảo Luật gồm 10 chương, 68 điều, quy định về xây dựng, ban hành VBQPPL và những nội dung cơ bản trong tổ chức thi hành. Trong đó, dự thảo Luật thực hiện chủ trương tinh gọn hệ thống VBQPPL, quy định mỗi chủ thể chỉ ban hành một hình thức VBQPPL; đồng thời xác định 5 nhóm hình thức văn bản; các nội dung thuộc thẩm quyền của các chủ thể này được thực hiện bằng hình thức văn bản phù hợp theo quy định của dự thảo Luật và có quy định chuyển tiếp, bảo đảm không tạo khoảng trống pháp luật.

Dự thảo Luật cũng đổi mới quy trình xây dựng luật, pháp lệnh trên cơ sở tiếp tục phân định rõ quy trình xây dựng chính sách và quy trình soạn thảo, đồng thời bảo đảm tính liên thông, kế thừa kết quả giữa các giai đoạn. Dự thảo không quy định bước thẩm định chính sách và thay thế bằng cơ chế lấy ý kiến và trách nhiệm bắt buộc tham gia của một số Bộ, cơ quan ngang Bộ trong phạm vi quản lý ngành, lĩnh vực tương tự như hoạt động thẩm định.

Thực hiện đơn giản hóa và liên thông hồ sơ, dự thảo Luật quy định, hồ sơ chính sách và hồ sơ soạn thảo được quy định theo hướng các tài liệu được kế thừa giữa các giai đoạn, hướng đến trọng tâm vào hoạt động đánh giá tác động của chính sách, báo cáo đánh giá tác động phải được cập nhật khi chính sách thay đổi để làm cơ sở cho việc soạn thảo, thẩm định, thẩm tra và xem xét ban hành.

Cùng với đó, dự thảo Luật quy định hoàn thiện quy trình thẩm tra, xem xét, thông qua và công bố luật, pháp lệnh, trong đó quy định việc xem xét, thông qua dự thảo luật tại một hoặc nhiều kỳ họp để đáp ứng với một số dự án luật quan trọng, có phạm vi điều chỉnh rộng; hoàn thiện quy định trong việc cơ quan trình nghiên cứu, tiếp thu ý kiến thẩm tra, ý kiến của UBTVQH để trình QH dự án luật theo hướng chủ động, phát huy trách nhiệm của cơ quan trình.

Bảo đảm pháp luật vừa kiến tạo phát triển, vừa quản lý tốt đời sống

Trình bày báo cáo thẩm tra sơ bộ, Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật và Tư pháp Phan Chí Hiếu cho biết, Thường trực Ủy ban Pháp luật và Tư pháp cùng các cơ quan của QH tán thành sự cần thiết sửa đổi toàn diện Luật. Nội dung dự thảo Luật cơ bản phù hợp với chủ trương, đường lối của Đảng; bảo đảm tính hợp hiến, hợp pháp, tính thống nhất của hệ thống pháp luật và tương thích với các điều ước quốc tế có liên quan. Đa số ý kiến trong cơ quan thẩm tra tán thành dự thảo Luật cơ bản giữ nguyên phạm vi điều chỉnh như Luật hiện hành và nhất trí với tên gọi là “Luật VBQPPL” để bảo đảm ngắn gọn, khái quát.

Thảo luận tại Phiên họp, UBTVQH đánh giá cao Chính phủ, Bộ Tư pháp đã khẩn trương, chủ động, tích cực nghiên cứu, chuẩn bị hồ sơ dự án Luật bảo đảm chất lượng, đúng quy định. Dự án Luật đủ điều kiện trình QH xem xét thông qua tại Kỳ họp QH tới. UBTVQH tán thành phạm vi điều chỉnh và tên gọi của Luật như đề xuất của Chính phủ, nhất trí với nhiều nội dung cơ bản của dự thảo Luật.

Để tiếp tục hoàn thiện dự án Luật trình QH, UBTVQH đề nghị Chính phủ, Bộ Tư pháp tiếp thu ý kiến của UBTVQH, của các đại biểu dự họp, bảo đảm đáp ứng yêu cầu pháp luật vừa kiến tạo phát triển, vừa quản lý tốt đời sống kinh tế, văn hóa, xã hội của đất nước. Đồng thời, coi trọng công tác chuyển đổi số, xây dựng cơ sở dữ liệu trong xây dựng, ban hành, theo dõi, hệ thống hóa, rà soát pháp luật và trong tổ chức thi hành pháp luật.

Về một số vấn đề cụ thể, UBTVQH tán thành việc lược bỏ các hình thức VBQPPL là Nghị quyết của QH, Nghị quyết của UBTVQH, Nghị quyết của Chính phủ, Quyết định của Chủ tịch nước và Nghị quyết liên tịch nhằm thể chế hóa yêu cầu Kết luận số 09-KL/TW của Bộ Chính trị về đơn giản hóa hệ thống pháp luật theo hướng mỗi chủ thể có thẩm quyền chỉ ban hành một hình thức VBQPPL. Tuy nhiên, UBTVQH cũng đề nghị nghiên cứu quy định trong Luật nội dung các văn bản lược bỏ đó vẫn là văn bản pháp luật có hiệu lực thi hành và khi cần thiết có thể dùng các văn bản pháp luật để sửa các VBQPPL.

Về chương trình lập pháp hàng năm của QH, UBTVQH đề nghị tiếp tục nghiên cứu hoàn thiện quy trình lập, thông qua, điều chỉnh Chương trình theo hướng gắn kết, phát huy kết quả của Định hướng lập pháp nhiệm kỳ và giữ lại quy trình thẩm định chính sách, đánh giá tác động đối với các Luật cần thiết.