Tinh gọn bộ máy, nâng cao chất lượng cán bộ

Chủ động, quyết liệt trong tham mưu sắp xếp tổ chức bộ máy

Bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo của Trung ương, Tỉnh ủy, Ban Tổ chức Tỉnh ủy phát huy tinh thần chủ động, trách nhiệm, tập trung nghiên cứu, tham mưu cụ thể hóa các chủ trương về tổ chức bộ máy, biên chế và công tác cán bộ. Quá trình tham mưu gắn với yêu cầu thực tiễn của địa phương, bảo đảm nguyên tắc tổ chức của Đảng, sự thống nhất trong lãnh đạo, chỉ đạo và tính đồng bộ trong triển khai thực hiện. Nổi bật là việc tham mưu triển khai các chủ trương sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị.

Để các chủ trương được triển khai đồng bộ, Ban Tổ chức Tỉnh ủy tham mưu xây dựng phương án tổ chức, kiện toàn chức năng, nhiệm vụ, bố trí nhân sự và phối hợp hướng dẫn các cấp ủy, cơ quan, đơn vị thực hiện theo quy định. Đây là nhiệm vụ có khối lượng công việc lớn, liên quan trực tiếp đến tổ chức, cán bộ. Vì vậy, yêu cầu đặt ra không chỉ là tinh giản đầu mối mà còn phải bảo đảm hoạt động liên tục, thông suốt, không để gián đoạn công việc, từng bước nâng cao chất lượng hoạt động của hệ thống chính trị. Sau sắp xếp, toàn tỉnh còn 194 cơ sở giáo dục công lập, giảm 141 cơ sở giáo dục công lập so với thời điểm 1/7/2025, đạt 42,08%.

Lấy công tác cán bộ làm khâu then chốt

Cùng với sắp xếp tổ chức bộ máy, Ban Tổ chức Tỉnh ủy chú trọng tham mưu các nội dung về công tác cán bộ, xác định đây là khâu then chốt trong xây dựng Đảng và hệ thống chính trị. Các nhiệm vụ trọng tâm gồm: tham mưu đánh giá, quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, điều động, luân chuyển, bổ nhiệm, giới thiệu cán bộ ứng cử và thực hiện chính sách cán bộ theo phân cấp quản lý. Trong quá trình tham mưu, yêu cầu xuyên suốt là bảo đảm nguyên tắc tập trung dân chủ, khách quan, công tâm, đúng quy trình, quy định; chú trọng phẩm chất chính trị, đạo đức, năng lực thực tiễn và uy tín của cán bộ. Việc bố trí, sử dụng cán bộ được đặt trong mối quan hệ với yêu cầu nhiệm vụ của từng cơ quan, đơn vị, địa phương, nhất là trong bối cảnh tổ chức bộ máy có nhiều thay đổi.

Bên cạnh nhiệm vụ về tổ chức bộ máy và cán bộ, Ban Tổ chức Tỉnh ủy còn chú trọng tham mưu công tác xây dựng tổ chức cơ sở đảng, quản lý đảng viên, bảo vệ chính trị nội bộ và thực hiện các chế độ, chính sách liên quan. Trước yêu cầu đổi mới phương thức lãnh đạo và nâng cao hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị, chất lượng tham mưu ngày càng được đặt ra ở mức cao hơn. Mỗi phương án tổ chức và quyết định về cán bộ cần được nghiên cứu kỹ lưỡng, bảo đảm tính khả thi, phù hợp với thực tiễn.Đồng chí Lý Minh Quý - Trưởng Ban Xây dựng Đảng, Đảng ủy xã Sì Lở Lầu chia sẻ, bám sát hướng dẫn của cấp trên, chúng tôi phát huy vai trò tham mưu về công tác sắp xếp tổ chức bộ máy, công tác cán bộ, xây dựng tổ chức cơ sở đảng, phát triển đảng viên trong xã. Nhờ đó, góp phần củng cố vai trò lãnh đạo của tổ chức đảng, nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên và hiệu quả thực hiện các nhiệm vụ chính trị ở cơ sở.Với tinh thần chủ động, trách nhiệm, sâu sát thực tiễn và bám sát yêu cầu nhiệm vụ chính trị, Ban Tổ chức Tỉnh ủy đã khẳng định vai trò nòng cốt trong công tác tổ chức xây dựng Đảng. Những nỗ lực đó góp phần xây dựng Đảng bộ tỉnh ngày càng trong sạch, vững mạnh, củng cố niềm tin của cán bộ, đảng viên và nhân dân, tạo nền tảng để Lai Châu phát triển nhanh, bền vững trong giai đoạn mới.