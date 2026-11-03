Tinh gọn bộ máy, đổi mới diện mạo các khu dân cư

Từ giải quyết những vấn đề dân sinh đến triển khai các mô hình phục vụ cộng đồng, địa phương hướng tới mục tiêu lấy người dân làm trung tâm, để nhân dân thực sự được thụ hưởng những thành quả của quá trình đổi mới.

Từng bước hoàn thiện hệ thống hạ tầng giao thông nông thôn

Cán bộ UBND xã Xuân Giang kiểm tra thực tế dự án lắp đặt hệ thống lan can bảo vệ dọc bờ sông trên địa bàn.

Xuất phát từ yêu cầu bảo đảm an toàn giao thông và nâng cao chất lượng hạ tầng nông thôn, UBND xã Xuân Giang đã triển khai dự án lắp đặt hệ thống lan can bảo vệ dọc bờ sông, với chiều dài khoảng 3,1km, nhằm phòng ngừa nguy cơ tai nạn; góp phần từng bước hoàn thiện hệ thống hạ tầng giao thông nông thôn.

Theo ghi nhận, khu vực ven sông được triển khai lắp đặt lan can có nguy cơ mất an toàn do lòng sông rộng, sâu; trong khi hai bên có nhiều khu dân cư đông đúc, gần các trường học. Để bảo đảm chất lượng và độ bền công trình, hệ thống lan can được thi công bằng thép hộp, xử lý chống gỉ, sơn bảo vệ, liên kết với bệ móng bê tông cốt thép để tạo thêm hành lang bảo vệ, phòng ngừa tai nạn, bảo đảm an toàn cho người dân.

Em Nguyễn Quốc Trường (học sinh lớp 8, Trường Trung học cơ sở Xuân Phú) chia sẻ, do dòng sông sâu và nằm sát đường nên mỗi khi đi học hoặc tan trường, học sinh luôn phải chú ý khi di chuyển qua khu vực này. Chỉ một chút bất cẩn cũng có thể dẫn đến trượt ngã xuống sông. Thực tế, khu vực này đã từng xảy ra trường hợp học sinh bị ngã đuối nước. Từ khi lan can bảo vệ được lắp đặt, em và các bạn thấy an toàn, yên tâm khi đến trường.

Lan can bảo vệ dọc bờ sông xã Xuân Giang được lắp đặt tại khu đông dân cư, cạnh trường học nhằm phòng ngừa nguy cơ tai nạn.

Sinh sống gần khu vực ven sông, chị Doãn Thị Sen (thôn Phú Bình) cho biết, thời gian qua, chị đã chứng kiến nhiều vụ tai nạn giao thông khiến người và phương tiện rơi xuống sông. Trong đó có trường hợp được người dân kịp thời cứu giúp, nhưng cũng có trường hợp không may tử vong. Vì vậy, việc lắp đặt hệ thống lan can bảo vệ dọc bờ sông là cần thiết; góp phần bảo đảm an toàn cho người dân địa phương và người tham gia giao thông.

Xã Xuân Giang có hệ thống sông ngòi dày đặc, với các tuyến sông lớn như sông Hồng, sông Láng, sông Cát Xuyên cùng nhiều nhánh sông nhỏ đan xen trong khu dân cư. Những năm qua, phần lớn các tuyến sông đã được đầu tư kè đá, hệ thống giao thông ven sông từng bước được hoàn thiện, tạo thuận lợi cho việc đi lại và sinh hoạt của người dân. Tuy nhiên tại một số khu vực, đường giao thông nằm sát mép sông tiềm ẩn nguy cơ xảy ra tai nạn, nhất là vào buổi tối và ban đêm khi tầm nhìn hạn chế.

Ông Vũ Khắc Giáp, Phó Chủ tịch UBND xã Xuân Giang cho biết, từ khi hệ thống lan can được lắp đặt, người dân, đặc biệt là các bậc phụ huynh và học sinh phấn khởi, yên tâm hơn khi lưu thông qua khu vực ven sông. Công trình góp phần khắc phục những điểm tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn, chủ động phòng ngừa tai nạn; đồng thời từng bước hoàn thiện kết cấu hạ tầng. Trên cơ sở hiệu quả bước đầu, thời gian tới, địa phương tiếp tục huy động các nguồn lực, nghiên cứu mở rộng việc lắp đặt lan can tại những tuyến sông có nguy cơ mất an toàn.

Nâng cao chất lượng đời sống cộng đồng

Lan can bảo vệ dọc bờ sông nhằm tạo thêm hành lang ngăn cách giữa đường giao thông và mép sông, hạn chế nguy cơ người và phương tiện trượt, rơi xuống nước khi xảy ra sự cố.

Sau khi thực hiện sắp xếp, tổ chức lại các thôn, xã Hiển Khánh chú trọng rà soát, nâng cấp hệ thống thiết chế văn hóa ở cơ sở, đáp ứng nhu cầu sinh hoạt cộng đồng của nhân dân. Nhiều nhà văn hóa thôn được tu sửa, chỉnh trang. Sân nhà văn hóa được cải tạo, bố trí thêm các dụng cụ thể dục, thể thao, kẻ vạch sân phục vụ các hoạt động cầu lông, bóng chuyền, tạo không gian sinh hoạt, rèn luyện sức khỏe và sự gắn kết trong cộng đồng dân cư.

Tại thôn Mai Hồng, các nhà văn hóa thôn đã trở thành địa điểm sinh hoạt cộng đồng quen thuộc của người dân. Hằng ngày, nhất là trong khoảng thời gian từ 17 - 19 giờ và buổi tối, đông đảo người dân tập trung tại đây tập luyện thể dục, thể thao, tham gia các hoạt động văn hóa, văn nghệ. Nhằm đáp ứng nhu cầu của nhân dân, khuôn viên nhà văn hóa được bố trí nhiều thiết bị tập luyện ngoài trời như: máy đi bộ trên không ngoài trời; máy xoay eo; thiết bị xoay tay, vai; máy tập lắc eo... để người dân rèn luyện sức khỏe, nâng cao đời sống tinh thần.

Bà Nguyễn Thị Linh (người dân thôn Mai Hồng) chia sẻ, buổi tối, bà và nhiều người dân trong thôn đến sân nhà văn hóa tập thể dục, rèn luyện sức khỏe. Từ khi địa phương lắp đặt thêm các thiết bị tập luyện, số người đến đây ngày càng đông. Không chỉ có điều kiện vận động, nâng cao sức khỏe, người dân còn được gặp gỡ, trò chuyện, giao lưu nên mọi người đều vui vẻ, phấn khởi.

Theo ông Triệu Huy Hà, trưởng thôn Mai Hồng, xuất phát từ nhu cầu sinh hoạt, rèn luyện sức khỏe của người dân, thôn đã đẩy mạnh vận động nhân dân đóng góp và huy động nguồn lực xã hội hóa để tu sửa, nâng cấp nhà văn hóa. Các hạng mục như cải tạo sân bãi, lắp đặt dụng cụ tập luyện thể dục, thể thao, nâng cấp hệ thống đèn chiếu sáng được triển khai đồng bộ; giúp người dân có thêm không gian sinh hoạt, vui chơi, rèn luyện sức khỏe, nhất là vào buổi tối.

Từ khi có lan can bảo vệ dọc bờ sông, trẻ em thoải mái đi lại, vui chơi không lo sợ bị ngã xuống sông.

Cùng với việc nâng cấp các thiết chế văn hóa cơ sở, xã Hiển Khánh đã phát huy sức mạnh đoàn kết trong cộng đồng, tích cực vận động nhân dân, doanh nghiệp chung tay đầu tư hệ thống chiếu sáng nông thôn. Từ các nguồn lực xã hội hóa, địa phương đã lắp đặt hơn 350 cột đèn năng lượng mặt trời, với tổng kinh phí gần 1 tỷ đồng, giúp cải thiện điều kiện đi lại, bảo đảm an toàn cho người dân vào ban đêm; góp phần thay đổi diện mạo các khu dân cư.

Ông Nguyễn Tuấn Anh, Chủ tịch UBND xã Hiển Khánh cho hay, hệ thống chiếu sáng không chỉ phục vụ nhu cầu đi lại, sinh hoạt của nhân dân mà còn góp phần bảo đảm an ninh, trật tự, an toàn giao thông, phòng ngừa các nguy cơ phát sinh từ những khu vực thiếu ánh sáng. Thời gian tới, xã tiếp tục rà soát những tuyến đường chưa có đèn chiếu sáng; đồng thời vận động, huy động các nguồn lực để từng bước nhân rộng mô hình.