Cán bộ Trung tâm Phục vụ hành chính công phường Hàm Rồng giải quyết thủ tục cho người dân. Ảnh: Hữu Đại

Áp lực mới từ thực tiễn

Theo đồng chí Phạm Quốc Thành, Bí thư Đảng ủy xã Biện Thượng, khối lượng công việc chuyển từ cấp huyện xuống cấp xã chiếm khoảng 86%. Trong đó, có nhiều nhiệm vụ trước đây cấp xã chưa từng trực tiếp thực hiện, như: giải quyết thủ tục về đất đai, giao đất, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, lập phương án bồi thường, giải phóng mặt bằng; quản lý quy hoạch, thẩm định, phê duyệt và quyết toán các dự án đầu tư. Đây đều là những lĩnh vực đòi hỏi chuyên môn sâu, kinh nghiệm thực tiễn và trách nhiệm cao của đội ngũ cán bộ.

Ở nhiều địa phương khác, áp lực cũng đến từ sự thay đổi về quy mô dân số, đặc điểm địa bàn và yêu cầu quản lý đa lĩnh vực. Phó Chủ tịch UBND xã Thiệu Hóa Đỗ Thành Đồng cho biết, sau sắp xếp, địa phương tiếp nhận trên 1.000 nhiệm vụ từ cấp huyện và cấp tỉnh chuyển về. “Có thể nói, quy mô quản lý ngày càng mở rộng, khối lượng nhiệm vụ ngày càng nhiều, yêu cầu đặt ra ngày càng cao, trong khi bộ máy cán bộ, công chức phải được tinh gọn. Đây vừa là áp lực lớn, vừa là động lực để chính quyền cấp xã đổi mới phương thức lãnh đạo, quản lý và điều hành, hướng tới nâng cao hiệu quả hoạt động, xây dựng chính quyền gần dân, sát dân, vì Nhân dân phục vụ” - Phó Chủ tịch UBND xã Thiệu Hóa Đỗ Thành Đồng chia sẻ:

Thực tế này cho thấy, bên cạnh yêu cầu tinh gọn tổ chức, việc rà soát, bố trí cán bộ phù hợp với vị trí việc làm, nâng cao năng lực chuyên môn và bảo đảm các điều kiện thực thi nhiệm vụ là yêu cầu cấp thiết đối với chính quyền cơ sở.

Từ tinh gọn đến chuẩn hóa chất lượng

Khi phạm vi nhiệm vụ và thẩm quyền được mở rộng, hiệu quả hoạt động của chính quyền cơ sở không chỉ phụ thuộc vào số lượng cán bộ, mà quan trọng hơn là chất lượng, cơ cấu và khả năng đáp ứng yêu cầu của từng vị trí việc làm. Thực tế tại một số địa phương cho thấy, dù đội ngũ cán bộ, công chức cơ bản có trình độ chuyên môn, nhưng chuyên ngành đào tạo và kinh nghiệm công tác không phải lúc nào cũng phù hợp với nhiệm vụ đang đảm nhận. Sự thay đổi về chức năng, nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức khiến một bộ phận cán bộ còn lúng túng trong tham mưu, tổ chức thực hiện, nhất là ở những lĩnh vực đòi hỏi chuyên môn sâu.

Trước yêu cầu đó, tỉnh Thanh Hóa đã triển khai đồng bộ các giải pháp rà soát, sắp xếp, điều động và luân chuyển cán bộ, công chức nhằm khắc phục những bất cập về cơ cấu, chuyên môn, từng bước nâng cao chất lượng đội ngũ ở cơ sở. Đồng chí Hà Thị Tuyết, Trưởng Phòng Xây dựng chính quyền và Công tác thanh niên, Sở Nội vụ Thanh Hóa, cho biết: Để khắc phục tình trạng thừa, thiếu cục bộ, cơ cấu công chức chuyên môn chưa phù hợp, tháng 8/2025, tỉnh Thanh Hóa đã tăng cường 52 cán bộ tại các sở, ngành, đơn vị cấp tỉnh về giữ chức vụ cán bộ chủ chốt cấp xã; điều động, biệt phái 287 công chức và 15 viên chức chuyên môn từ khu vực đồng bằng đến làm việc tại khu vực miền núi. Đến tháng 1/2026, tỉnh đã triển khai 6 nhiệm vụ và 12 giải pháp về bố trí cán bộ, công chức cấp xã theo Kết luận số 75 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và Quyết định số 4178 ngày 31/12/2025 của Chủ tịch UBND tỉnh; đã thực hiện điều động 358 công chức chuyên môn giữa các xã, phường và trong nội bộ xã, phường; tiếp nhận 44 viên chức vào làm công chức, để bố trí, tăng cường nhân lực cho các phòng chuyên môn thuộc UBND cấp xã.

Bên cạnh đó, việc đổi mới tư duy và phương pháp làm việc của đội ngũ cán bộ cơ sở cũng là yêu cầu quan trọng được đặt ra. Khi nhiệm vụ được giao ngày càng nhiều, cán bộ phải chủ động nắm bắt tình hình, tham mưu giải pháp, phối hợp xử lý công việc và chịu trách nhiệm về kết quả thực hiện. Phương châm “6 rõ, 1 xuyên suốt”, cùng yêu cầu theo đuổi nhiệm vụ đến cùng, chịu trách nhiệm đến cùng, đang đặt ra những đòi hỏi cụ thể đối với tinh thần, trách nhiệm và năng lực thực thi công vụ.

Bí thư Đảng ủy xã Biện Thượng Phạm Quốc Thành cho rằng: Cần chuyển mạnh từ tư duy quản lý theo công việc sang quản trị theo kết quả; từ tâm thế thụ động, chờ việc sang chủ động giải quyết nhiệm vụ. Mỗi cán bộ cần không ngừng nâng cao đạo đức công vụ, tinh thần trách nhiệm, kỹ năng giao tiếp, vận động và xử lý các vấn đề phát sinh từ thực tiễn; lấy kết quả thực hiện nhiệm vụ và chất lượng phục vụ người dân làm thước đo hiệu quả hoạt động.

Phân cấp phải gắn với bảo đảm nguồn lực và quyền chủ động

Thực tế tại các địa phương cho thấy, việc chuyển giao thẩm quyền về cấp xã nếu không đi kèm với nhân lực, kinh phí, cơ sở vật chất và hạ tầng công nghệ thông tin tương xứng sẽ tạo ra khoảng cách giữa trách nhiệm được giao và khả năng tổ chức thực hiện.

Đồng chí Lê Văn Hoàng, Phó Chủ tịch UBND xã Thiệu Toán cho biết: “Hiện nay, việc phân cấp, phân quyền nhiệm vụ từ cấp trên xuống cấp xã đã tương đối rõ ràng, đồng thời trách nhiệm của chính quyền cấp xã cũng được nâng lên rất cao. Tuy nhiên, việc phân bổ các nguồn lực đi kèm, từ nhân lực đến kinh phí, vẫn chưa tương xứng, chưa đáp ứng yêu cầu thực tiễn. Điều này khiến cấp xã còn gặp nhiều lúng túng trong quá trình tổ chức triển khai và thực hiện nhiệm vụ được giao”.

Thực tiễn này đặt ra yêu cầu phải tiếp tục rà soát, đánh giá định mức biên chế, cơ cấu vị trí việc làm và phương thức phân bổ ngân sách, bảo đảm phù hợp với quy mô dân số, diện tích, đặc điểm địa bàn và khối lượng nhiệm vụ của từng xã. Đặc biệt, cần tăng tính chủ động cho cấp cơ sở trong bố trí, sử dụng nhân lực; phân cấp, phân quyền phải gắn với phân bổ nguồn lực và trách nhiệm giải trình, kiểm tra, giám sát, tránh tình trạng giao nhiệm vụ nhưng thiếu điều kiện thực hiện.

Tinh gọn bộ máy phải đi đôi với nâng cao chất lượng hoạt động, năng lực giải quyết công việc và chất lượng phục vụ của chính quyền cơ sở. Điều này đòi hỏi tiếp tục thực hiện đồng bộ các giải pháp kiện toàn tổ chức, chuẩn hóa đội ngũ theo vị trí việc làm, đổi mới phương thức điều hành và bảo đảm nguồn lực. Qua đó, xây dựng chính quyền cấp xã chủ động, hiệu lực, hiệu quả, thực sự gần dân, sát dân và phục vụ Nhân dân tốt hơn.