Wendy Pasayloon Tablac cùng các thành viên trong gia đình đang ngủ thì bất ngờ phát hiện một con rắn dài khoảng 90 cm xuất hiện trên chiếc màn.

Đoạn video ghi lại cảnh con rắn liên tục vùng vẫy trên màn chống muỗi, tìm cách thoát ra ngoài tại Cagayan, Philippines, hôm 12/11.

Do bề mặt vải trơn và khó bám víu, con rắn không thể di chuyển dễ dàng mà liên tục trượt qua trượt lại trên màn.

Gia đình phỏng đoán con rắn đã bò trên trần nhà rồi bất ngờ rơi xuống chiếc màn chống muỗi phía dưới. Wendy kể cô đang ngủ thì giật mình tỉnh giấc. Vừa mở mắt, cô hoảng hốt nhận ra con rắn đang bò ngay phía trên đầu mình.

Dù tình huống khiến mọi người không khỏi sợ hãi, các thành viên trong gia đình vẫn cố gắng giữ bình tĩnh, tìm cách bắt con rắn đang mắc kẹt một cách cẩn thận và không làm tổn thương nó.

Wendy kể cô đang ngủ thì giật mình tỉnh giấc. Vừa mở mắt, cô hoảng hốt nhận ra con rắn đang bò ngay phía trên đầu mình.

Một người trong nhà đã cẩn thận giữ con rắn ở phía sau đầu, sau đó mang thả tại khu vực cây cối rậm rạp, cách xa nơi ở. May mắn, sự việc không khiến bất kỳ ai bị thương.

Rắn sói thuộc chi Lycodon, là nhóm rắn không có nọc độc. Loài này thường kiếm ăn vào ban đêm và có khả năng leo trèo linh hoạt, nhờ đó chúng dễ dàng bò men theo tường hoặc di chuyển quanh các công trình. Thức ăn chủ yếu của chúng là tắc kè và những loài thằn lằn nhỏ. Trong quá trình săn mồi, đôi khi rắn sói có thể bò vào nhà dân để tìm kiếm con mồi.