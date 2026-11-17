Dự buổi lễ có các đồng chí Thái Đại Ngọc, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Gia Lai; Thiếu tướng Cao Xuân Thắng, Phó cục trưởng Cục Chính sách - Xã hội kiêm Giám đốc Bảo hiểm xã hội Quân đội, Phó chánh Văn phòng Ban chỉ đạo quốc gia về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ (Ban chỉ đạo quốc gia); lãnh đạo Quân khu 5, lãnh đạo tỉnh và các ban, sở, ngành, lực lượng vũ trang tỉnh Gia Lai.

Đồng chí Thái Đại Ngọc và Thiếu tướng Cao Xuân Thắng thực hiện nghi thức di chuyển liệt sĩ về vị trí an táng.

Thực hiện Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ, trên cơ sở kết quả rà soát, chuẩn hóa dữ liệu kết luận địa bàn, bản đồ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ, cùng với thông tin do người dân cung cấp, Đội K52 (Phòng Chính trị, Bộ CHQS tỉnh Gia Lai) đã phối hợp với cấp ủy, chính quyền và Ban CHQS xã Ia Boòng tổ chức khảo sát, tìm kiếm hài cốt liệt sĩ tại làng Sơr (xã Ia Boòng). Kết quả, Đội K52 và các lực lượng chức năng đã cất bốc, quy tập được 18 hài cốt liệt sĩ.

Quá trình cất bốc, quy tập, Đội K52 đã thực hiện đúng quy trình, cẩn trọng, tỉ mỉ trong thống kê các di vật, lấy mẫu sinh phẩm phục vụ công tác giám định ADN, xác định danh tính các liệt sĩ.

Các chiến sĩ Bộ CHQS tỉnh Gia Lai thực hiện nghi lễ an táng các hài cốt liệt sĩ.

Tại buổi lễ, trong không khí trang nghiêm, xúc động, các đại biểu đã thực hiện nghi thức thỉnh chuông, thành kính dâng hoa, dâng hương và dành phút mặc niệm tưởng nhớ những người con ưu tú đã anh dũng hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc.

Sau lễ truy điệu, 18 hài cốt liệt sĩ được di chuyển đến khu vực an táng tại Nghĩa trang liệt sĩ Chư Prông. Lãnh đạo tỉnh Gia Lai, đại biểu Ban chỉ đạo quốc gia, các cơ quan, đơn vị, lực lượng vũ trang và nhân dân đã thực hiện nghi thức an táng, thắp hương tưởng niệm, tiễn đưa các liệt sĩ về nơi an nghỉ.

Trước đó, chiều 16-11, tỉnh Gia Lai đã tổ chức lễ cầu siêu cho 18 liệt sĩ.