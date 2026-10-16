Tỉnh Gia Lai quy tập được hai bộ hài cốt liệt sĩ có tên

Theo đó, từ nguồn tin của ông Nguyễn Nghiệm, trú tại thôn Thuận Hạnh, xã Bình Hiệp (tỉnh Gia Lai) và ông Võ Khánh Quốc, trú tại thôn Thuận Hạnh, xã Bình Hiệp (tỉnh Gia Lai), nguyên Chỉ huy trưởng Ban CHQS xã Bình Thuận, huyện Tây Sơn, tỉnh Bình Định cũ cung cấp thông tin: “Ngày 8-9-1954, ông Nguyễn Nghiệm cùng với người dân trong thôn có chôn cất bộ đội Lê Duy Thiên, quê quán xã Cẩm Vân, huyện Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh”.

Lực lượng chức năng tìm kiếm hài cốt liệt sĩ tại xã Bình Hiệp, tỉnh Gia Lai.

Di vật được tìm thấy trong mộ liệt sĩ tại xã Bình Hiệp, tỉnh Gia Lai.

Từ nguồn tin này, ngày 15-10, Đội K52 phối hợp với Ban CHQS xã Bình Hiệp và các cơ quan chức năng của xã Bình Hiệp tổ chức tìm kiếm khu vực xác định có chôn liệt sĩ. Kết quả quy tập được một bộ hài cốt liệt sĩ, cùng di vật 2 cúc áo bộ đội và một số cúc áo khác.

Bước đầu, Đội K52 và các lực lượng chức năng xác định đây là hài cốt liệt sĩ Lê Duy Thiên, quê quán xã Cẩm Vân, huyện Cẩm Xuyên cũ (tỉnh Hà Tĩnh) như thông tin ông Nguyễn Nghiệm và ông Võ Khánh Quốc cung cấp.

Đội K52 và lực lượng chức năng tìm kiếm hài cốt liệt sĩ tại xã Ia Dom, tỉnh Gia Lai.

Tấm bia bằng nhôm được tìm thấy trong mộ liệt sĩ tại xã Ia Dom, tỉnh Gia Lai.

Trước đó, Đội K52 và các lực lượng chức năng xã Ia Dom (tỉnh Gia Lai) cũng quy tập được 6 bộ hài cốt liệt sĩ tại khu vực rẫy điều của gia đình ông Siu Pích, ở làng Bi, xã Ia Dom. Đặc biệt, trong một hài cốt có di vật mảnh tăng và tấm bia bằng nhôm khắc chữ: “LIỆT SỸ NGUYỄN THANH TRÌ, HY SINH 18-5-70”.

Theo thông tin từ Bộ CHQS tỉnh Gia Lai, tính từ ngày 1-11-2025 đến 15-10-2026, các lực lượng chức năng của tỉnh đã quy tập được 78 hài cốt liệt sĩ, trong đó 50 hài cốt ở trong nước và 28 hài cốt ở Campuchia.