Tính giá điện theo giờ, ĐBQH cho rằng 'rất khó đợi hết giờ cao điểm mới nấu cơm, học bài'

Trong phiên thảo luận tại tổ chiều 20/10 về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Điện lực, ĐBQH Tạ Thị Yên (Đoàn Điện Biên), Phó Chủ nhiệm Ủy ban Công tác đại biểu, đã nêu một góc nhìn dân sinh về vấn đề giá điện.

Đại biểu Quốc hội Tạ Thị Yên phát biểu tại tổ chiều 20/10. (Ảnh: Media Quốc hội).

Theo dự thảo Luật, Chính phủ đề xuất áp dụng giá bán lẻ điện giờ cao điểm, thấp điểm và bình thường với khách hàng sử dụng điện cho mục đích sinh hoạt khi điều kiện kỹ thuật cho phép. Chính phủ cũng đề xuất bổ sung lộ trình áp giá bán điện sinh hoạt theo giờ khi điều kiện cho phép vào Điều 50 luật hiện hành về giá điện.

Góp ý về giá điện, đại biểu Tạ Thị Yên đánh giá đề xuất của Chính phủ tạo cơ sở để áp dụng giá bán lẻ điện theo thời gian sử dụng đối với khách hàng sinh hoạt khi đáp ứng các điều kiện nhất định.

Đại biểu đồng tình với mục tiêu khuyến khích sử dụng điện tiết kiệm, giảm phụ tải vào giờ cao điểm nhưng khi mở rộng sang hộ gia đình cần hết sức thận trọng.

Theo bà Yên, giờ cao điểm buổi tối cũng chính là giờ sinh hoạt bình thường của phần lớn các gia đình. Người lớn đi làm về, trẻ em đi học về, nấu cơm, tắm giặt, học tập, sử dụng điều hòa và các thiết bị thiết yếu.

"Một nhà máy có thể bố trí lại ca sản xuất, nhưng một gia đình thì rất khó chuyển bữa tối sang 11 giờ đêm hoặc bảo trẻ nhỏ đợi hết giờ cao điểm mới học, mới tắm. Nếu thiết kế không kỹ thì một chính sách nhằm khuyến khích thay đổi hành vi sử dụng điện lại có thể làm tăng chi phí đối với những người không có khả năng thay đổi hành vi đó", đại biểu Tạ Thị Yên nêu.

Chính vì vậy, đại biểu đề nghị quy định theo hướng chưa áp dụng đại trà ngay đối với tất cả hộ gia đình. Việc áp dụng phải căn cứ vào nhóm khách hàng, mức độ tiêu thụ, khả năng dịch chuyển phụ tải, điều kiện công tơ và hạ tầng kỹ thuật; đồng thời phải có lộ trình và đánh giá đầy đủ tác động trước khi mở rộng.

Nhấn mạnh tiết kiệm điện là trách nhiệm của người sử dụng, nhưng đại biểu cho rằng cơ chế giá cũng phải tính đến những nhu cầu sinh hoạt thiết yếu mà người dân khó có thể dịch chuyển được.

Cùng mối quan tâm, đại biểu Trần Vũ Khiêm, Phó bí thư thường trực Tỉnh ủy Quảng Trị cho biết, cử tri rất quan tâm, lo lắng về áp lực tăng giá điện, đặc biệt là tác động của biểu giá theo thời gian sử dụng trong ngày (giờ cao điểm, thấp điểm) đối với sinh hoạt và sản xuất nhỏ.

Ông đồng tình cao với ý kiến của đại biểu Tạ Thị Yên và nhìn nhận việc áp dụng cơ cấu biểu giá điện theo thời gian trong ngày cho khách hàng sinh hoạt chỉ nên thực hiện thí điểm. Cần đánh giá tác động kỹ lưỡng đối với các hộ gia đình thu nhập thấp, đồng thời phải đi kèm với giải pháp hỗ trợ chuyển đổi thiết bị tiết kiệm điện.

Đối với những thời điểm giá bán điện chưa kịp điều chỉnh để đảm bảo ổn định kinh tế vĩ mô, an sinh xã hội, Nhà nước cần có cơ chế bù đắp chi phí hợp lý. Các khoản chi phí này phải được minh bạch hóa qua kiểm toán, công khai trước Quốc hội và nhân dân, tuyệt đối không để xảy ra tình trạng "lỗ chồng lỗ" rồi dồn gánh nặng lên vai người tiêu dùng qua những đợt tăng giá đột ngột.

Đồng thời, chính sách hỗ trợ tiền điện trực tiếp cho hộ nghèo, hộ chính sách và đồng bào vùng sâu, vùng xa phải được triển khai một cách thực chất bằng nguồn ngân sách, đảm bảo không ai bị bỏ lại phía sau.

Theo Quyết định số 963/QĐ-BCT của Bộ Công thương về khung giờ cao điểm, thấp điểm và giờ bình thường của hệ thống điện quốc gia, kể từ ngày 22/4/2026, khung giờ cao điểm được áp dụng từ thứ Hai đến thứ Bảy, trong khoảng thời gian từ 17h30 - 22h30, tương ứng 5h/ngày. Riêng ngày Chủ nhật không áp dụng giờ cao điểm. Đối với khung giờ bình thường, thời gian áp dụng từ thứ Hai đến thứ Bảy gồm hai khoảng: Từ 6h - 17h30 và từ 22h30 - 24h, tổng cộng 13h/ngày. Vào ngày Chủ nhật, giờ bình thường được áp dụng liên tục từ 6h-24h. Khung giờ thấp điểm được quy định từ 0h - 6h cho tất cả các ngày trong tuần, với tổng thời gian 6h/ngày.