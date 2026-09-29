Tỉnh đoàn triển khai nhiệm vụ trọng tâm những tháng cuối năm và tổng kết Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè năm 2026

Quang cảnh hội nghị.

Hội nghị được kết nối trực tuyến tới các xã, phường và các Đoàn trực thuộc.

Dự hội nghị có đồng chí Trần Ngọc Nam, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, Bí thư Tỉnh đoàn.

9 tháng năm 2026, công tác Đoàn và phong trào thanh, thiếu nhi được triển khai đồng bộ, bám sát chủ đề “Đổi mới mạnh mẽ phương thức hoạt động của Đoàn”. Công tác tuyên truyền, giáo dục có nhiều đổi mới, tạo sức lan tỏa trong đoàn viên, thanh thiếu nhi.

Phát huy vai trò tiên phong của tuổi trẻ trong chuyển đổi số, 100% xã, phường có đội hình “Bình dân học vụ số”, hỗ trợ 502.500 lượt thanh, thiếu nhi; tổ chức 652 hoạt động. Toàn tỉnh số hóa 77 di tích lịch sử - văn hóa, tổng nguồn lực trên 3 tỷ đồng. Tỉnh đoàn rà soát 572 hồ sơ dự án vay vốn khởi nghiệp, tổng vốn 108.885 triệu đồng; tư vấn hướng nghiệp cho gần 125.500 lượt đoàn viên, thanh niên và giới thiệu việc làm cho 22.570 người.

Phong trào tình nguyện tạo dấu ấn với 4.090 công trình, phần việc thanh niên, trị giá trên 13 tỷ đồng; trồng, chăm sóc trên 755.000 cây xanh; trao tặng hơn 3.500 suất quà cho hộ khó khăn, gia đình chính sách. Đoàn viên, thanh niên hiến trên 6.600 đơn vị máu; khám bệnh, cấp thuốc miễn phí cho trên 6.800 người dân.

Bên cạnh đó, Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè năm 2026 thu hút 506.000 lượt đoàn viên, thanh niên; trồng mới 301.200 cây xanh và ghi nhận 1.018 ý tưởng, sáng kiến. Chương trình “Mùa hè xanh” có 111 đội hình, gần 30.000 đoàn viên, thanh niên tham gia tại 129/129 xã, phường. Chiến dịch hỗ trợ 502.500 lượt người tiếp cận dịch vụ số, hỗ trợ 15.600 trẻ em khó khăn, giới thiệu 1.787 đoàn viên ưu tú xem xét kết nạp Đảng.

3 tháng cuối năm 2026, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn tập trung hoàn thành nhiệm vụ, chỉ tiêu năm 2026, nâng cao chất lượng tuyên truyền, giáo dục tư tưởng chính trị, pháp luật, đạo đức, lối sống và đấu tranh trên không gian mạng. Tiếp tục triển khai “Câu chuyện thời hoa lửa”, duy trì “Bình dân học vụ số”, “Tình nguyện số”; hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp. Chuẩn hóa dữ liệu đoàn viên theo yêu cầu “đúng - đủ - sạch - sống”; củng cố tổ chức Đoàn, phát huy vai trò tuổi trẻ tham gia xây dựng Đảng.

Đồng chí Trần Ngọc Nam, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, Bí thư Tỉnh đoàn phát biểu tại hội nghị.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Bí thư Tỉnh đoàn Trần Ngọc Nam biểu dương tinh thần trách nhiệm, sự chủ động, sáng tạo của các cấp bộ Đoàn, Hội và đoàn viên, thanh niên. Đồng chí đề nghị tổ chức Đoàn bám sát nhiệm vụ chính trị của tỉnh, hướng hoạt động về cơ sở, lựa chọn việc thiết thực, nâng cao chất lượng tổ chức, cán bộ, đoàn viên. Phát huy mạnh mẽ vai trò tuổi trẻ trong chuyển đổi số, khởi nghiệp, an sinh xã hội và xây dựng Đảng. Đồng thời, chủ động nắm bắt tư tưởng, tăng cường giáo dục lý tưởng cách mạng.

Đồng chí Bí thư Tỉnh đoàn Trần Ngọc Nam trao tặng Bằng khen của Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh cho đoàn viên Nguyễn Mạnh Hùng, Chi đoàn lớp 11B1, Trường THPT B Hải Hậu vì hành động cứu hai em nhỏ bị đuối nước.

Tại hội nghị, thừa ủy quyền của Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, đồng chí Bí thư Tỉnh đoàn Trần Ngọc Nam trao tặng Bằng khen của Trung ương Đoàn cho đoàn viên Nguyễn Mạnh Hùng, Chi đoàn lớp 11B1, Trường THPT B Hải Hậu vì hành động cứu hai em nhỏ bị đuối nước.

Đồng chí Bí thư Tỉnh đoàn Trần Ngọc Nam trao tặng Bằng khen cho các tập thể có thành tích tiêu biểu trong Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè năm 2026.

Nhân dịp này, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn trao Bằng khen cho các tập thể, cá nhân có thành tích tiêu biểu trong Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè năm 2026.