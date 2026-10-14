Tỉnh đoàn triển khai nhiệm vụ công tác đoàn, hội quý IV

Lãnh đạo Tỉnh đoàn điều hành chương trình thảo luận

Đại biểu thảo luận tại hội nghị

Đại biểu tham gia hội nghị

Theo báo cáo tại hội nghị, 9 tháng đầu năm 2026, các cấp bộ đoàn, hội trong tỉnh chủ động triển khai chương trình công tác gắn với nhiệm vụ chính trị và yêu cầu thực tiễn tại địa phương, đơn vị; phát huy vai trò xung kích, tình nguyện, sáng tạo của đoàn viên, thanh niên trên các lĩnh vực.

Nổi bật trong Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè năm 2026, toàn tỉnh thu hút 78.140 lượt đoàn viên, thanh niên tham gia; trồng mới 80.050 cây xanh, hỗ trợ hiện thực hóa 235 ý tưởng, sáng kiến.

Các cấp bộ đoàn đã hỗ trợ 11.390 lượt thanh thiếu nhi và người dân nâng cao kỹ năng số, tiếp cận và sử dụng các nền tảng, dịch vụ số thiết yếu. Công tác đồng hành với thanh niên trong học tập, lập nghiệp và phát triển kinh tế tiếp tục được chú trọng. Trong 9 tháng, toàn tỉnh tư vấn, hướng nghiệp cho 27.446 lượt thanh thiếu niên, giới thiệu việc làm cho 10.140 lượt đoàn viên, thanh niên.

Công tác xây dựng tổ chức đoàn, bồi dưỡng đoàn viên ưu tú giới thiệu cho Đảng được quan tâm. Toàn tỉnh kết nạp 7.656 đoàn viên mới, giới thiệu 1.161 đoàn viên ưu tú cho Đảng xem xét kết nạp, trong đó 564 đồng chí đã được kết nạp Đảng.

Tại hội nghị, các đại biểu đã tập trung thảo luận những khó khăn, vướng mắc trong tổ chức hoạt động đoàn, hội tại cơ sở, nhất là công tác nhân sự; việc tập hợp đoàn viên, thanh niên đi học, đi làm xa; duy trì sinh hoạt chi đoàn sau sắp xếp đơn vị hành chính; bảo đảm chất lượng hoạt động trong điều kiện cán bộ đoàn cơ sở kiêm nhiệm nhiều nhiệm vụ.

Một số đại biểu cũng đề xuất giải pháp đổi mới phương thức tập hợp thanh niên, nâng cao hiệu quả quản lý đoàn viên, giảm áp lực hành chính, tạo điều kiện để cán bộ đoàn dành nhiều thời gian hơn cho hoạt động thực tiễn tại cơ sở.

Lãnh đạo Tỉnh đoàn phát biểu tại hội nghị

Đại biểu tham dự hội nghị

Trong quý IV/2026, các cấp bộ đoàn, hội tiếp tục tập trung hoàn thành các chỉ tiêu công tác năm; đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục; tổ chức các hoạt động tình nguyện mùa Đông và Xuân tình nguyện; tham gia xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, chăm lo thanh thiếu nhi; đồng thời củng cố tổ chức đoàn, nâng cao chất lượng hoạt động, hướng mạnh về cơ sở.

Lãnh đạo Tỉnh đoàn trao Bằng khen cho các tập thể có thành tích xuất sắc trong triển khai Chiến dịch Thanh niên tình nguyện Hè năm 2026

Lãnh đạo Tỉnh đoàn trao Bằng khen cho các cá nhân có thành tích xuất sắc trong triển khai Chiến dịch Thanh niên tình nguyện Hè năm 2026

Dịp này, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong triển khai Chiến dịch Thanh niên tình nguyện Hè năm 2026.