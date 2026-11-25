Sáng 25-11, Tỉnh đoàn Khánh Hòa tổ chức hội thi “Xây dựng tình bạn đẹp - Nói không với bạo lực học đường” năm 2026.

Hội thi có sự sự tham gia của 6 đội thi đến từ các cụm thi đua trên địa bàn tỉnh. Các đội lần lượt trải qua 3 phần thi gồm: Tiểu phẩm; trả lời câu hỏi trắc nghiệm; trả lời câu hỏi tình huống. Nội dung các phần thi tập trung trang bị cho đoàn viên, học sinh kiến thức pháp luật liên quan đến phòng, chống bạo lực học đường; sức khỏe giới tính, sức khỏe sinh sản vị thành niên; kỹ năng sử dụng mạng xã hội an toàn; cách giải quyết mâu thuẫn tích cực trong môi trường học đường.

Ban tổ chức trao giải cho các đội tham gia hội thi.

Kết thúc hội thi, Ban tổ chức trao 1 giải nhất cho Cụm thi đua số 3 (đội thi Trường THPT Hoàng Hoa Thám và Trường THPT Đoàn Thị Điểm, xã Diên Khánh); 1 giải nhì cho Cụm thi đua số 2 (đội thi Trường THPT Lý Tự Trọng, phường Nha Trang); 1 giải ba cho Cụm thi đua số 1 (đội thi Trường THPT Tô Văn Ơn, xã Tu Bông); 3 giải khuyến khích cho các đội thi: Cụm thi đua số 5 (Trường THPT Phan Chu Trinh, xã Vĩnh Hải), Cụm thi đua số 4 (Trường THPT Khánh Sơn, xã Khánh Sơn) và Cụm thi đua số 6 (Trường THPT Nguyễn Huệ, xã Ninh Phước).