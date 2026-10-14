Tỉnh đoàn tổ chức hội nghị học tập, thực hành tư tưởng, đạo đức, phương pháp, phong cách Hồ Chí Minh

Lãnh đạo Tỉnh đoàn phát biểu khai mạc hội nghị

Đại biểu tham dự hội nghị

Tại hội nghị, các đại biểu được nghe báo cáo viên truyền đạt chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, gắn với nội dung Chỉ thị số 07-CT/TW của Bộ Chính trị về "Đẩy mạnh học tập, thực hành tư tưởng, đạo đức, phương pháp, phong cách Hồ Chí Minh trong giai đoạn phát triển mới".

Trong đó, nhấn mạnh yêu cầu học tập, thực hành theo Bác gắn với trách nhiệm nêu gương, đạo đức công vụ, phương pháp làm việc khoa học, dân chủ, gần dân, sát dân, vì dân; xây dựng văn hóa lãnh đạo, văn hóa công vụ và văn hóa ứng xử của cán bộ, đảng viên; phát huy vai trò, trách nhiệm nêu gương, nhất là của người đứng đầu; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ số, trí tuệ nhân tạo trong xây dựng hệ thống dữ liệu, học liệu số phục vụ học tập, thực hành theo gương Bác.

Báo cáo viên truyền đạt chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

Đại biểu tham dự hội nghị

Các đại biểu cũng được tập huấn kỹ năng nhận diện, xử lý và đấu tranh phản bác thông tin xấu độc, quan điểm sai trái, thù địch trên không gian mạng.

Thông qua hội nghị, đội ngũ cán bộ đoàn được nâng cao nhận thức, trách nhiệm trong học tập, thực hành theo tư tưởng, đạo đức, phương pháp, phong cách Hồ Chí Minh; đồng thời trang bị thêm kỹ năng nhận diện, xử lý thông tin xấu độc, góp phần bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng và nâng cao hiệu quả công tác đoàn trong tình hình mới.