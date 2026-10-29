Tỉnh đoàn tổ chức hoạt động xây dựng nông thôn mới tại xã Đồng Đăng

Lãnh đạo Tỉnh đoàn phát biểu tại hội nghị

Đại biểu tham dự hội nghị

Phát biểu tại hội nghị, lãnh đạo Tỉnh đoàn nhấn mạnh, xây dựng nông thôn mới là nhiệm vụ quan trọng, đòi hỏi sự chung sức, đồng lòng của cả hệ thống chính trị và Nhân dân. Qua hoạt động tập huấn, cán bộ cơ sở và người dân được nâng cao nhận thức, kỹ năng bảo vệ môi trường, phát triển sản xuất, góp phần thực hiện các tiêu chí nông thôn mới. Tỉnh đoàn sẽ tiếp tục phát huy tinh thần xung kích, tình nguyện của tuổi trẻ, đồng hành cùng xã Đồng Đăng đạt chuẩn nông thôn mới vào năm 2027.

Bí thư Đoàn xã Đồng Đăng trao đổi chuyên đề chung tay bảo vệ môi trường xây dựng xã Đồng Đăng xanh - sạch - đẹp

Đại biểu tham dự hội nghị

Đại biểu tham dự hội nghị

Tại hội nghị, các học viên được phổ biến chủ trương, chính sách và những nội dung trọng tâm của chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới; tìm hiểu Bộ tiêu chí quốc gia về xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2026 - 2030. Các học viên cũng được hướng dẫn kỹ năng bảo vệ môi trường, phân loại chất thải rắn tại nguồn, xây dựng cảnh quan nông thôn xanh - sạch - đẹp và triển khai các mô hình tự quản về môi trường tại thôn, khu dân cư.

Đại diện Tỉnh đoàn và xã Đồng Đăng trao quà cho các gia đình có hoàn cảnh khó khăn

Nhân dịp này, hưởng ứng Tháng cao điểm “Vì người nghèo” năm 2026, Tỉnh đoàn đã trao tặng 40 suất quà cho các gia đình có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn xã Đồng Đăng nhằm góp phần chia sẻ khó khăn, động viên các gia đình vươn lên trong cuộc sống.