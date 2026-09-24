Tỉnh Đoàn Ninh Bình - Doanh nghiệp Xây dựng Xuân Trường tổ chức 'Trung thu cho em - Lồng đèn thắp sáng ước mơ'

Chương trình mang đến một đêm hội Trung thu ấm áp, vui tươi, đồng thời trao gửi những phần quà ý nghĩa đến thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn.

Tham dự chương trình có anh Trần Ngọc Nam - Ủy viên BTV Trung ương Đoàn, Tỉnh ủy viên, Bí thư Tỉnh Đoàn; bà Trần Thị Thoa - Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; ông Nguyễn Văn Thuận - Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh; ông Trần Ngọc Minh - Phó Giám đốc Sở Y tế tỉnh; ông Nguyễn Minh Thắng - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Trường Thi.

Anh Trần Ngọc Nam - Ủy viên BTV Trung ương Đoàn, Tỉnh ủy viên, Bí thư Tỉnh Đoàn Ninh Bình và chị Lê Thị Mai Phương - Phó Bí thư Tỉnh Đoàn, Chủ tịch Hội đồng Đội tỉnh Ninh Bình trao các phần quà cho các em thiếu nhi.

Cùng dự có có các anh chị Thường trực Tỉnh Đoàn, Hội đồng Đội tỉnh, lãnh đạo Trung tâm Thanh thiếu nhi tỉnh Ninh Bình, các thầy cô giáo, phụ huynh và đông đảo thiếu nhi trên địa bàn.

Chung tay chăm lo cho thiếu nhi

Trung thu không chỉ là dịp để trẻ em vui chơi, sum vầy mà còn là thời điểm để cộng đồng dành sự quan tâm, sẻ chia tới những em nhỏ còn gặp khó khăn trong cuộc sống.

Với tinh thần đó, chương trình “Trung thu cho em - Lồng đèn thắp sáng ước mơ” được tổ chức nhằm tạo thêm một mùa Trung thu trọn vẹn, góp phần động viên các em thiếu nhi tiếp tục nuôi dưỡng ước mơ, nỗ lực học tập và vươn lên.

Đồng hành cùng chương trình, Doanh nghiệp Xây dựng Xuân Trường tiếp tục dành sự quan tâm, hỗ trợ các hoạt động chăm lo cho thiếu niên, nhi đồng, nhất là trẻ em có hoàn cảnh khó khăn. Sự chung tay của doanh nghiệp góp phần cùng tổ chức Đoàn - Đội và các cấp, các ngành tạo thêm nguồn lực để mang đến cho các em một mùa Trung thu ấm áp, đủ đầy hơn.

Chương trình với nhiều tiết mục đặc sắc, thu hút đông đảo các em thiếu nhi tham gia.

Tại chương trình năm nay, Doanh nghiệp Xây dựng Xuân Trường trao tặng 200 suất quà (trị giá 500.000 đồng/suất), với tổng trị giá 100 triệu đồng; cùng nhiều phần quà bằng hiện vật như thú bông, bánh, cặp sách... dành cho các em thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn 3 phường Nam Định, Thành Nam và Trường Thi.

Những phần quà mang giá trị vật chất thiết thực, đồng thời là sự động viên, sẻ chia, gửi gắm tình cảm của cộng đồng tới các em nhỏ. Qua đó, góp phần để mỗi em có thêm niềm vui trong đêm hội Trăng rằm và thêm động lực trên hành trình học tập, trưởng thành.

Rộn ràng đêm hội Trăng rằm

Không khí chương trình trở nên sôi động với màn múa lân, sư, rồng; các tiết mục văn nghệ đặc sắc cùng màn biểu diễn Vovinam ấn tượng của các võ sinh Câu lạc bộ Vovinam.

Đặc biệt, nghi thức khai hội Trăng rằm “Trung thu cho em” năm 2026 diễn ra trong tiếng trống hội rộn ràng, ánh sáng sân khấu lung linh và sự hưởng ứng hào hứng của đông đảo thiếu nhi.

Những nụ cười, ánh mắt háo hức của các em đã tạo nên một đêm hội Trung thu nhiều màu sắc, nơi niềm vui được lan tỏa và những ước mơ tuổi thơ được nâng niu.

Ban Tổ chức đã trao nhiều phần quà, thể hiện sự quan tâm, sẻ chia và chung tay của cộng đồng đối với thế hệ tương lai.

Từ những chiếc lồng đèn được thắp sáng, những món quà được trao gửi đến những khoảnh khắc vui chơi, sum vầy, chương trình “Trung thu cho em - Lồng đèn thắp sáng ước mơ” đã mang đến cho thiếu nhi một mùa trăng đáng nhớ, đồng thời lan tỏa thông điệp về sự quan tâm, sẻ chia và chung tay của cộng đồng đối với thế hệ tương lai.

Sự đồng hành của Doanh nghiệp Xây dựng Xuân Trường góp thêm nguồn lực để tổ chức Đoàn - Đội chăm lo tốt hơn cho thiếu nhi, nhất là những em có hoàn cảnh khó khăn. Qua đó, mỗi chiếc lồng đèn được thắp sáng không chỉ mang theo niềm vui của đêm hội, mà còn gửi gắm niềm tin để những ước mơ tuổi thơ tiếp tục được nuôi dưỡng và vươn xa.