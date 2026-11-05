Tỉnh đoàn kiểm tra công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi tại xã Trà Lĩnh

Tỉnh đoàn kiểm tra công tác Đoàn tại xã Trà Lĩnh.

Đoàn Thanh niên xã Trà Lĩnh hiện có 21 chi đoàn với 435 đoàn viên. Từ đầu năm đến nay, các hoạt động tình nguyện thu hút trên 2.100 lượt đoàn viên, thanh niên tham gia, đạt 88,4% chỉ tiêu năm; tổ chức 5 hoạt động tham gia xây dựng nông thôn mới, tập trung vệ sinh môi trường, chỉnh trang cảnh quan tại các điểm du lịch và khu vực biên giới. Phối hợp tổ chức 2 đợt hỗ trợ người dân sử dụng dịch vụ công trực tuyến, hướng dẫn cài đặt Sổ tay đảng viên điện tử; hỗ trợ học tập cho hơn 150 thiếu nhi hoàn cảnh khó khăn; 12 đoàn viên được giới thiệu, trong đó, 10 đồng chí đã được kết nạp Đảng.

Tại buổi làm việc, các thành viên tập trung đánh giá kết quả thực hiện các chỉ tiêu công tác năm; việc đổi mới nội dung, phương thức hoạt động Đoàn, chuyển đổi số và hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp, lập nghiệp; trao đổi những khó khăn trong công tác đoàn kết, tập hợp thanh niên, nhất là thanh niên đi làm ăn xa và việc tổ chức hoạt động trong điều kiện thực hiện mô hình chính quyền địa phương hai cấp.

Đoàn công tác đề nghị Đoàn Thanh niên xã Trà Lĩnh tiếp tục nắm chắc tình hình, nhu cầu việc làm, nguyện vọng của đoàn viên, thanh niên để đổi mới phương thức hoạt động phù hợp. Tăng cường kiểm tra, giám sát cơ sở, rà soát các chỉ tiêu chưa hoàn thành; chủ động tham mưu cấp ủy, chính quyền triển khai các nhiệm vụ gắn với phát triển kinh tế - xã hội địa phương; chú trọng hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp, phát triển kinh tế, xây dựng và nhân rộng các mô hình hiệu quả.

Đoàn kiểm tra Tỉnh đoàn tham quan mô hình sản xuất miến dong của đoàn viên Lục Thị Nhã, xóm Sơn Lộ, xã Trà Lĩnh.

Trước đó, đoàn kiểm tra đến thăm mô hình sản xuất miến dong Trà Lĩnh kết hợp kinh doanh đặc sản địa phương của đoàn viên Lục Thị Nhã tại xóm Sơn Lộ; tìm hiểu tình hình sản xuất, kinh doanh, trao đổi về chính sách hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp, định hướng phát triển sản phẩm, mở rộng thị trường và trao quà động viên đoàn viên tiếp tục phát triển mô hình.