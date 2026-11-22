Cuộc thi năm nay có chủ đề “AI và Tương lai số - Nói tiếng Anh. Tư duy số. Kiến tạo tương lai” với sự tham gia của 10 đội đến từ các đơn vị trường học.

Trường Quốc Tế Châu Á Thái Bình Dương Gia Lai giành giải nhất cuộc thi “Olympic tiếng Anh - Tôi là công dân toàn cầu” năm 2026. Ảnh: Văn Ngọc

Các đội đã trải qua nhiều phần thi liên quan đến giới thiệu, thuyết trình, tranh luận, phản biện bằng tiếng Anh.

Theo đánh giá của Ban Tổ chức, các đội đã thể hiện năng lực ngoại ngữ, tư duy phản biện, khả năng làm việc nhóm và bản lĩnh hội nhập của tuổi trẻ Gia Lai.

Kết quả, Ban Tổ chức đã trao 1 giải nhất, 2 giải nhì, 1 giải ba và 6 giải khuyến khích cho các đội đạt thành tích tại cuộc thi. Trong đó, giải nhất thuộc về Trường Quốc Tế Châu Á Thái Bình Dương Gia Lai; Trường Đại học Quy Nhơn và Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn giành giải nhì; Trường THPT Trường THCS và THPT Y Đôn giành giải ba.

Ban Tổ chức trao thưởng cho 2 đội đạt giải nhì cuộc thi. Ảnh: Văn Ngọc

Cuộc thi không chỉ là sân chơi để đoàn viên, thanh niên thể hiện kiến thức và kỹ năng tiếng Anh mà còn góp phần khơi dậy tinh thần học tập, rèn luyện ngoại ngữ, nâng cao năng lực hội nhập quốc tế.