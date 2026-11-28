Hội nghị được kết nối trực tuyến đến 142 điểm cầu cấp xã, với sự tham dự của bí thư, phó bí thư, cán bộ Đoàn cấp xã và các nhân được giao trực tiếp triển khai đề án “Câu chuyện thời hoa lửa”.

Anh Nguyễn Chí Hiếu - Phó Bí thư Tỉnh đoàn, Chủ nhiệm Câu lạc bộ Lý luận trẻ tỉnh trao đổi về chuyên đề: “Tuổi trẻ Gia Lai - Tiếp nối truyền thống, kiến tạo tương lai”. Ảnh: Minh Nhật

Tại hội nghị, anh Nguyễn Chí Hiếu - Phó Bí thư Tỉnh đoàn, Chủ tịch Hội Sinh viên Việt Nam tỉnh, Chủ tịch Hội đồng Đội tỉnh, Chủ nhiệm Câu lạc bộ Lý luận trẻ tỉnh trao đổi về chuyên đề: “Tuổi trẻ Gia Lai - Tiếp nối truyền thống, kiến tạo tương lai”; đồng thời, trao đổi, định hướng một số nhiệm vụ trọng tâm trong công tác Đoàn, Hội, Đội, đặc biệt là công tác giáo dục chính trị, tư tưởng và hoạt động của Câu lạc bộ Lý luận trẻ trong thời gian tới.

Đồng thời, báo cáo viên Nguyễn Chu Khánh - Ủy viên Ban Chấp hành Tỉnh đoàn, Trợ lý công tác quần chúng (Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh), Thành viên Câu lạc bộ Lý luận trẻ tỉnh trình bày chuyên đề: “Từ tinh thần quyết tử để Tổ quốc quyết sinh đến khát vọng cống hiến của tuổi trẻ hôm nay”.

Quang cảnh hội nghị. Ảnh: Minh Nhật

Báo cáo viên Lâm Trường Định - Giám đốc Trung tâm Lưu trữ lịch sử tỉnh trình bày chuyên đề “Một số gợi ý về phương pháp khai thác sử liệu trong triển khai thực hiện Đề án “Câu chuyện thời hoa lửa””, giúp các cấp bộ Đoàn có thêm phương pháp thu thập, kiểm chứng và sử dụng tư liệu lịch sử trong triển khai Đề án.