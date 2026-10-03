Tỉnh đoàn Điện Biên ký thỏa thuận hợp tác với Trường Cao đẳng FPT Polytechnic

Đại biểu dự chương trình ký kết.

Theo thỏa thuận, Tỉnh đoàn Điện Biên và Trường Cao đẳng FPT Polytechnic phối hợp tổ chức các chương trình bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng số cho cán bộ Đoàn, Hội và đoàn viên, thanh niên; tập trung vào công nghệ, trí tuệ nhân tạo, dữ liệu, an toàn thông tin và ứng dụng chuyển đổi số trong học tập, công việc, hoạt động Đoàn - Hội.

Các hoạt động định hướng nghề nghiệp, thực tập, trải nghiệm thực tế tại doanh nghiệp, kết nối việc làm được triển khai; đồng thời tổ chức tọa đàm về xu hướng nghề nghiệp, nhu cầu tuyển dụng và kỹ năng làm việc trong môi trường công nghệ.

Đại diện Tỉnh đoàn Điện Biên và Trường Cao đẳng FPT Polytechnic ký thỏa thuận hợp tác giai đoạn 2026 - 2030.

Trong lĩnh vực chuyển đổi số, Trường Cao đẳng FPT Polytechnic hỗ trợ tư vấn, kỹ thuật trong khả năng cho Tỉnh đoàn Điện Biên về ứng dụng nền tảng quản lý dữ liệu đoàn viên, hội viên, đăng ký hoạt động, đánh giá rèn luyện trực tuyến và xây dựng một số công cụ số dùng chung. Hai bên phối hợp tổ chức các đội hình “Thanh niên tình nguyện chuyển đổi số”, hỗ trợ trường học, địa phương, cơ sở Đoàn - Hội và cộng đồng nâng cao kỹ năng số, quản lý dữ liệu, truyền thông số và sử dụng dịch vụ công trực tuyến.

Đoàn viên, thanh niên dự chương trình.

Trường Cao đẳng FPT Polytechnic đồng hành về chuyên môn đối với một số dự án xã hội, sáng kiến công nghệ vì cộng đồng do hai bên thống nhất lựa chọn.

Thỏa thuận hợp tác có hiệu lực từ ngày ký đến hết năm 2030. Hai bên sẽ phối hợp xây dựng kế hoạch và triển khai các nội dung phù hợp với điều kiện thực tế trong từng giai đoạn.