Tỉnh đoàn Cao Bằng trao đổi kinh nghiệm công tác Đoàn tại Ninh Bình

Đoàn công tác Tỉnh đoàn Cao Bằng trao đổi kinh nghiệm với Tỉnh đoàn Ninh Bình.

Tại buổi làm việc, lãnh đạo Tỉnh đoàn hai tỉnh trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm trong triển khai công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi; các giải pháp nâng cao chất lượng hoạt động Đoàn, hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp, lập nghiệp, phát triển kinh tế. Đồng thời, trao đổi về định hướng tăng cường phối hợp, tổ chức các hoạt động giao lưu, kết nối giữa đoàn viên, thanh niên hai địa phương.

Đoàn công tác Tỉnh đoàn Cao Bằng tham quan cơ sở sản xuất của Hợp tác xã Sinh Dược tại Ninh Bình.

Trong khuôn khổ chương trình, đoàn công tác Tỉnh đoàn Cao Bằng tham quan, khảo sát mô hình phát triển kinh tế tại Hợp tác xã Sinh Dược. Các thành viên tìm hiểu hoạt động sản xuất, xây dựng sản phẩm, phát triển thị trường, khai thác tiềm năng, lợi thế địa phương để nâng cao giá trị sản phẩm bản địa. Qua đó, học tập kinh nghiệm phát triển kinh tế hợp tác, gợi mở những hướng đi mới trong hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp, phát triển kinh tế tại địa phương.

Hoạt động góp phần tăng cường mối quan hệ giao lưu, hợp tác giữa tổ chức Đoàn hai tỉnh, tạo điều kiện chia sẻ kinh nghiệm, kết nối các mô hình phát triển kinh tế, nâng cao hiệu quả công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi.