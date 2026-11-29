Dự chương trình có các đồng chí: Trương Mỹ Hoa, nguyên Bí thư Trung ương Đảng, nguyên Phó Chủ tịch nước, Chủ tịch Quỹ “Vì tuổi trẻ vùng cao và hải đảo”, Chủ nhiệm Câu lạc bộ “Vì Hoàng Sa - Trường Sa thân yêu”; Nguyễn Kim Quy, Bí thư Trung ương Đoàn, Chủ tịch Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam; đại diện các cơ quan, đơn vị, nhà tài trợ và thành viên Câu lạc bộ.

Qua 12 năm hoạt động, Câu lạc bộ “Vì Hoàng Sa - Trường Sa thân yêu” triển khai nhiều hoạt động thiết thực hướng về biển đảo, vùng biên giới, chăm lo cho học sinh, sinh viên hoàn cảnh khó khăn. Riêng năm học 2025 - 2026, Câu lạc bộ vận động trao 2.235 suất học bổng thường niên với tổng trị giá trên 2,2 tỷ đồng; duy trì các dự án hỗ trợ học sinh, sinh viên với tổng kinh phí trên 20 tỷ đồng.

Tại chương trình, Ban Tổ chức trao 475 suất học bổng năm học 2026 - 2027, mỗi suất trị giá 1 triệu đồng; trao học bổng cho 16 sinh viên đang học tập tại Hà Nội với tổng trị giá 192 triệu đồng.

Bí thư Tỉnh đoàn Cao Bằng tiếp nhận kinh phí học bổng cho học sinh vùng biên giới.

Dịp này, thông qua Quỹ “Vì tuổi trẻ vùng cao và hải đảo” và Câu lạc bộ “Vì Hoàng Sa - Trường Sa thân yêu”, Tỉnh đoàn Cao Bằng tiếp nhận 222 triệu đồng do ông Lê Trọng Thành (Hà Nội) tài trợ để trao học bổng “Chắp cánh ước mơ” cho 10 học sinh hoàn cảnh khó khăn vùng biên giới của tỉnh. Khoản hỗ trợ được triển khai theo lộ trình học tập của các em từ năm học 2026 - 2027 đến hết năm học 2029 - 2030.

Nguồn kinh phí góp phần chia sẻ khó khăn với các gia đình, tiếp sức để học sinh vùng biên giới vững bước tới trường, vươn lên trong học tập và rèn luyện; đồng thời phát huy vai trò của tổ chức Đoàn trong kết nối, huy động nguồn lực xã hội chăm lo cho thanh thiếu nhi trên địa bàn tỉnh.