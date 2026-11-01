Tỉnh đoàn Cao Bằng tham gia tọa đàm phát huy vai trò thanh niên trong phát triển du lịch

Tọa đàm với chủ đề “Nghị quyết 26-NQ/TW và những cơ hội mới cho thanh niên trong phát triển du lịch Việt Nam” tập trung trao đổi về cơ chế, chính sách, giải pháp phát huy vai trò thanh niên trong phát triển du lịch bền vững; ứng dụng chuyển đổi số, kết nối nguồn lực hỗ trợ khởi nghiệp và phát triển các sản phẩm du lịch mang bản sắc địa phương.

Tại tọa đàm, đồng chí Nguyễn Thị Hương Nhung, Bí thư Tỉnh đoàn Cao Bằng trình bày tham luận về phát huy vai trò của tổ chức Đoàn các cấp trong thúc đẩy thanh niên tham gia phát triển du lịch bền vững tại địa phương. Tham luận nhấn mạnh việc khai thác tiềm năng du lịch gắn với bảo tồn di sản, gìn giữ bản sắc văn hóa dân tộc và tạo sinh kế cho người dân; đồng thời đề xuất tăng cường hỗ trợ thanh niên tiếp cận chính sách, nguồn vốn, nâng cao kỹ năng số, năng lực quản trị và kết nối thị trường.

Đoàn Thanh niên Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch trao gói hỗ trợ trị giá 200 triệu đồng cho Tỉnh đoàn Cao Bằng.

Nhân dịp này, Đoàn Thanh niên Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch trao tặng Tỉnh đoàn Cao Bằng gói hỗ trợ đào tạo về du lịch, chuyển đổi số và số hóa dự án trị giá 200 triệu đồng, góp phần nâng cao năng lực ứng dụng công nghệ, hỗ trợ thanh niên địa phương phát triển các mô hình du lịch cộng đồng gắn với bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa truyền thống.

Trong khuôn khổ chương trình giao lưu, các đại biểu tham quan Bảo tàng Hồ Chí Minh, Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam; thưởng thức chương trình nghệ thuật xiếc 3D Mapping Panorama 360° tại Liên đoàn Xiếc Việt Nam, tìm hiểu các giá trị lịch sử, văn hóa, nghệ thuật và những hình thức sáng tạo trong phát triển sản phẩm du lịch.