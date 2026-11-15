Tỉnh đoàn Cà Mau trao 200 phần quà cho hộ nghèo, hộ khó khăn

Dự lễ có đồng chí Lê Thanh Triều, Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Phó Chủ tịch Thường trực Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh Cà Mau; đồng chí Phạm Tuấn Tài, Phó Chủ tịch Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh Cà Mau, Bí thư Tỉnh đoàn; cùng đại diện các đơn vị tài trợ, lãnh đạo địa phương và đông đảo bà con Nhân dân.

Các đại biểu tham dự lễ trao quà cho hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn.

Tại buổi lễ, Ban tổ chức đã trao 200 phần quà đến các hộ nghèo, hộ cận nghèo và hộ có hoàn cảnh khó khăn. Đây là hoạt động mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc, được tổ chức nhân dịp kỷ niệm 96 năm Ngày truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, góp phần thắt chặt tình đoàn kết, sẻ chia khó khăn và tiếp thêm động lực để các gia đình vươn lên, ổn định cuộc sống.

Đồng chí Lê Thanh Triều, Phó Chủ tịch Thường trực Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh Cà Mau tặng quà, ân cần thăm hỏi bà con có hoàn cảnh khó khăn.

Đồng chí Phạm Tuấn Tài, Bí thư Tỉnh đoàn Cà Mau trao quà hỗ trợ các hộ dân tại buổi lễ.

Là một trong những hộ được nhận quà dịp này, bà Hồ Thị Hồng Vân (Ấp 15, Xã Nguyễn Phích) xúc động bày tỏ: “Gia đình tôi còn nhiều khó khăn, được sự quan tâm của các cấp lãnh đạo và nhà tài trợ ngay trong dịp Ngày hội Đại đoàn kết thế này, tôi mừng lắm. Phần quà này giúp gia đình tôi vơi bớt nỗi lo chi tiêu trong những ngày tới”.

Cùng chung niềm vui, ông Võ Văn Danh (Ấp 11, xã Khánh Lâm) chia sẻ: “Sự hỗ trợ kịp thời của Tỉnh đoàn và các mạnh thường quân là nguồn động viên tinh thần rất lớn đối với những người dân khó khăn như chúng tôi, giúp bà con thêm ấm lòng và tin tưởng vào sự chăm lo của Đảng, Nhà nước”.

200 hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn tại 4 xã: Nguyễn Phích, Khánh Lâm, Khánh An và U Minh phấn khởi nhận quà nhân dịp kỷ niệm 96 năm Ngày truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Đỗ Hoàng Giới, Chủ tịch UBND Xã Nguyễn Phích, trân trọng cảm ơn sự quan tâm sâu sát của lãnh đạo Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh Cà Mau, Tỉnh đoàn Cà Mau cùng tấm lòng vàng của các đơn vị tài trợ đã hướng về cơ sở. Ông khẳng định địa phương sẽ tiếp tục rà soát, phối hợp chặt chẽ với các tổ chức đoàn thể để thực hiện tốt công tác an sinh xã hội, không để hộ nghèo nào bị bỏ lại phía sau.

Ông Đỗ Hoàng Giới, Chủ tịch UBND Xã Nguyễn Phích trao những phần quà nghĩa tình đến bà con.

Người dân phấn khởi nhận quà hỗ trợ, góp phần mang đến không khí ấm áp trong Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc.

Anh Trần Đăng Khoa, Phó Bí thư Tỉnh đoàn Cà Mau, ân cần trao quà cho bà con nghèo.