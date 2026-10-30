Tỉnh đoàn Cà Mau bàn giao sân chơi thiếu nhi
Sáng 30/10, Tỉnh đoàn và Hội đồng Đội tỉnh Cà Mau phối hợp tổ chức chương trình bàn giao công trình sân chơi thiếu nhi và tập huấn kỹ năng phòng, chống tai nạn đuối nước năm 2026 tại Trường Tiểu học Tân Hùng, xã Thanh Tùng.
Công trình “Sân chơi thiếu nhi” có tổng trị giá 20 triệu đồng, do Tỉnh đoàn và Hội đồng Đội tỉnh vận động các đại biểu là cán bộ Đoàn - Đội, giáo viên Tổng phụ trách Đội đóng góp thông qua Hành trình “Khăn hồng vì đàn em” năm 2026. Công trình mang đến không gian vui chơi, rèn luyện thể chất an toàn, lành mạnh, giúp học sinh giải toả căng thẳng sau giờ học.
Phát biểu tại chương trình, anh Trần Đăng Khoa, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh đoàn, Chủ tịch Hội đồng Đội tỉnh, nhấn mạnh: Đặc trưng vùng sông nước Cà Mau mang lại nhiều lợi thế kinh tế nhưng cũng tiềm ẩn nguy cơ tai nạn, thương tích, đặc biệt là tai nạn đuối nước ở trẻ em. Do đó, việc tạo không gian vui chơi an toàn và trang bị kỹ năng tự bảo vệ cho các em là yêu cầu cấp thiết, đòi hỏi sự chung tay của toàn xã hội.
Dịp này, Ban tổ chức trao tặng Xã đoàn Thanh Tùng 100 cặp học sinh, tổng trị giá 20 triệu đồng, nhằm hỗ trợ thực hiện chương trình “Nâng bước em đến trường” dành cho các em có hoàn cảnh khó khăn. Đồng thời, các bảng hướng dẫn an toàn cho học sinh cũng được lắp đặt tại trường.
Bên cạnh đó, học sinh được đội ngũ y, bác sĩ khoa Cấp cứu, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Cà Mau, trực tiếp hướng dẫn nhận biết nguy cơ và kỹ năng sơ, cấp cứu đuối nước thông qua các hoạt động trực quan sinh động và trò chơi tương tác. Những kiến thức thiết thực này góp phần giúp các em nâng cao kỹ năng tự bảo vệ bản thân và hỗ trợ bạn bè khi gặp tình huống bất ngờ.
Hoạt động ý nghĩa này được Tỉnh đoàn Cà Mau triển khai và chỉ đạo các cơ sở Đoàn quan tâm, thực hiện nhằm nâng cao ý thức bảo đảm an toàn, phòng, chống tai nạn, thương tích cho học sinh./.
Nguồn Cà Mau: https://baocamau.vn/tinh-doan-ca-mau-ban-giao-san-choi-thieu-nhi-a133707.html