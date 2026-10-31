Tính đến hôm nay, 31-10: Đã quy tập 879 hài cốt liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng

Trong ngày, lực lượng làm nhiệm vụ đã xử lý hơn 625m³ đất, tiếp tục mở rộng phạm vi tìm kiếm tại Khu B - Công viên Lê Thị Riêng. Để bảo đảm tiến độ thực hiện nhiệm vụ, Bộ Tư lệnh Thành phố huy động 3 máy cuốc, 1 xe ben và 2 xe tải 3,5 tấn phục vụ công tác đào, vận chuyển đất.

Tính đến hết ngày 31-10, Đội Quy tập hài cốt liệt sĩ thuộc Bộ Tư lệnh TP.HCM đã phát hiện, quy tập thêm 7 hài cốt liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng.

Các lực lượng chức năng đã phát hiện, quy tập được 148 bộ hài cốt liệt sĩ đơn (có 26 bộ có di vật kèm theo) trong đợt 2

Như vậy, đợt 2 (từ ngày 15-10 đến ngày 31-10), các lực lượng chức năng đã phát hiện, quy tập được 148 bộ hài cốt liệt sĩ đơn (có 26 bộ có di vật kèm theo).

Lũy kế tổng từ ngày 23-6 đến hết ngày 31-10, Bộ Tư lệnh Thành phố đã phát hiện, quy tập được 879 hài cốt liệt sĩ (333 bộ có di vật) tại Công viên Lê Thị Riêng. Trong đó, 846 hài cốt liệt sĩ được phát hiện, quy tập riêng lẻ và 33 hài cốt liệt sĩ tại 08 vị trí mộ tập thể, gồm 2 vị trí tại Khu A và 6 vị trí tại Khu B.

Được biết, Thành phố đặt mục tiêu hoàn thành “Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ” và tổ chức tổng kết chiến dịch trước tháng 7-2027.