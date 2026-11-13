Tính đến 13/11, đã phát hiện và quy tập 1.018 hài cốt liệt sĩ

Các lực lượng tiếp tục tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ tại Khu B, Công viên Lê Thị Riêng, TP Hồ Chí Minh.

Theo Đội Quy tập hài cốt liệt sĩ thuộc Bộ Tư lệnh TP Hồ Chí Minh, ngày 13/11, các lực lượng đã xử lý hơn 620 m³ đất để mở rộng phạm vi tìm kiếm tại Khu B. Bộ Tư lệnh TP Hồ Chí Minh huy động 3 máy cuốc, 1 xe ben và 2 xe tải loại 3,5 tấn phục vụ việc đào, vận chuyển đất.

Một ngày trước đó, lực lượng làm nhiệm vụ tìm thấy 5 bộ hài cốt liệt sĩ tại Khu B, nâng tổng số quy tập trong đợt 2 lên 286 bộ. Với kết quả mới nhất, từ khi đợt 2 bắt đầu ngày 15/10 đến hết ngày 13/11, các lực lượng đã quy tập 287 bộ, trong đó 64 bộ có di vật đi kèm.

Phương tiện cơ giới phục vụ đào, vận chuyển đất, mở rộng phạm vi tìm kiếm hài cốt liệt sĩ.

Đợt tìm kiếm đầu tiên bắt đầu từ ngày 23/6/2026, với 731 bộ hài cốt liệt sĩ được quy tập. Ngày 14/10, TP Hồ Chí Minh tổ chức lễ viếng, truy điệu và an táng các liệt sĩ tại Nghĩa trang Liệt sĩ TP Hồ Chí Minh. Ngay ngày hôm sau, các lực lượng tiếp tục tìm kiếm tại Khu B và quy tập thêm 8 bộ hài cốt liệt sĩ trong ngày đầu của đợt 2.

Qua hai đợt, các lực lượng đã quy tập 985 bộ hài cốt liệt sĩ tại các vị trí riêng lẻ và 33 bộ tại 8 vị trí mộ tập thể. Trong số các vị trí mộ tập thể, 2 vị trí thuộc Khu A và 6 vị trí thuộc Khu B. Bộ Tư lệnh TP Hồ Chí Minh tiếp tục tổng hợp kết quả quy tập tại từng khu vực trong quá trình mở rộng tìm kiếm.

Cán bộ, chiến sĩ thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm với tinh thần trách nhiệm và lòng tri ân các anh hùng liệt sĩ.

Theo Bộ Tư lệnh Thành phố TP Hồ Chí Minh, công tác tìm kiếm, quy tập tại Công viên Lê Thị Riêng đang tiếp tục được triển khai với tinh thần trách nhiệm cao. Nhiệm vụ này thể hiện lòng biết ơn sâu sắc đối với các anh hùng liệt sĩ, đồng thời góp phần thực hiện công tác đền ơn đáp nghĩa bằng những việc làm cụ thể.